Tipp #31: Kleingeld ins Sparschwein werfen

Wenn man nach dem Einkaufen sein Kleingeld in ein Sparschwein wirft, kann man sich überrascht sein, wie schnell das Kleingeld anwächst. Cents und Euros in Münzform häufen sich.

Wenn man also regelmäßig sein Kleingeld in ein Sparschwein wirft, kann man sich über eine schöne Summe Geld freuen, die man sonst nicht hätte.

Es gibt viele Möglichkeiten, wie man sein Kleingeld sparen kann. Man kann zum Beispiel jeden Monat einen bestimmten Betrag in das Sparschwein werfen. Oder man kann versuchen, jeden Tag eine gewisse Anzahl an Münzen in das Sparschwein zu legen.

Wenn man sein Kleingeld regelmäßig in das Sparschwein wirft, kann man sich bald über eine schöne Summe Geld freuen.

Übrigens: So viel wiegen die einzelnen Euromünzen :

2 Euro: 8,5 g

1 Euro: 7,5 g

50 Cent: 7,8 g

20 Cent: 5,7 g

10 Cent: 4,1 g

5 Cent: 3,9 g

2 Cent: 3 g

1 Cent: 2,3 g