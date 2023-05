Tolle Angebote für einen gemütlichen Muttertag

Mütter vor den Vorhang! Am Sonntag, 14. Mai, eine Selbstverständlichkeit. Und wer seiner Mama eine Freude machen will, der sollte hier weiterlesen …

Zahlreiche Angebote mit tollen Aktionen und Vergünstigungen bieten die Betriebe der Wien-Holding an. Etwa die DDSG Blue Danube: Der Ausflug auf die Donau mit dem speziellen Muttertagsbrunch ist unvergesslich. Schon am Abend vor dem Muttertag (13. Mai) wird an Bord der MS Admiral Tegetthoff gefeiert. Es warten ein Schlemmer-Buffet, ein spektakuläres Feuerwerk und Livemusik zum Preis von 65 Euro pro Person.

Verlockende Angebote

Am Muttertag selbst geht’s rund: Im Rahmen der Großen Wachau-Schifffahrt startet die Flotte der DDSG Blue Danube ab Krems (MS Dürnstein) und ab Melk (MS Wachau) mit einer idyllischen Rundreise auf Donauwellen durch das UNESCO-Weltkulturerbe. Neben Sehenswürdigkeiten wie Dürnstein samt Stift und Burgruine, Schloss Schönbühel und Stift Melk verwöhnt das kulinarische Angebot mit Aperitif und Brunch-Buffet. Mehr: http://www.ddsg-blue-danube.at

Ermäßigungen für Musical & Oper

Last but not least bietet Musical-Vienna eine Muttertags-Ermäßigung von 25 Prozent auf Tickets an. Buchbar bis inklusive 15. Mai sind ausgewählte Vorstellungen von Rebecca im Raimund-Theater und von Disneys Der Glöckner von Notre Dame im Ronacher. Die Ermäßigung gilt für Sitzplätze in den Kategorien VIP-Gold sowie A bis D. Mehr: Telefon 01/58885–111 oder https://muttertag.musicalvienna.at