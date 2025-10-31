Das Wiener Label steht für trendige Accessoires, hochwertiges Design und echte Handwerkskunst – alles „made with love“ für Hund und Halter:in.

Stil trifft Funktion

Hinter der Marke steckt das Mutter-Tochter-Duo Sabine und Amelie Kreuzspiegl, das mit viel Sinn für Stil und Qualität Hundezubehör neu denkt. Von eleganten Hundetaschen über wärmende Hundemäntel für kalte Wintertage bis hin zu Leinen und passenden Halsbändern – jedes Stück vereint Design mit Funktionalität. So wird der Winterspaziergang nicht nur gemütlich, sondern auch zum kleinen Modeauftritt.

Wiener Design für Fellnasen

Ob modisch, praktisch oder einfach nur süß – die Produkte von top dog cool cat sind ideal, um Fellnasen zu verwöhnen. Erhältlich sind sie online unter www.topdogcoolcat.com oder direkt im charmanten Store im 1. Bezirk, Seilergasse 14.