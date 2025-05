Umgestaltung Arenbergpark: Frische Ideen gesucht

Der Arenbergpark wird neu gestaltet – nachhaltiger, vielfältiger, zukunftstauglicher. Alle Landstraßerinnen und Landstraßer sind dazu eingeladen, ihre Ideen bis 30. Juni einzubringen.

Der Arenbergpark soll schöner, grüner und lebenswerter werden – ein Ort für Spiel, Sport, Ruhe und Begegnung. Um das zu erreichen, setzt der 3. Bezirk auf Bürger-Beteiligung: Noch bis 30. Juni können Anrainer ihre Wünsche, Anregungen und Ideen einbringen, online oder direkt vor Ort im Park.

Ein Park mit Geschichte und Zukunft

Einst ein barocker Privatgarten, ist der Arenbergpark heute ein beliebter Treffpunkt im Dritten – mit Liegewiesen, Hundezone, David-Alaba-Fußballkäfig und zwei imposanten Flaktürmen. Nun steht die Umgestaltung der rund drei Hektar großen Anlage im Raum. „Wir machen unseren geliebten Arenbergpark gemeinsam fit für die Zukunft!“, sagt Bezirksvorsteher Erich Hohenberger. Ziel ist es, den Park nachhaltiger, vielfältiger und nutzerfreundlicher zu gestalten – für Jung und Alt, Zwei- und Vierbeiner, Sportliche wie Ruhesuchende.

Ideenstand im Park und Online-Beteiligung

Bürger können sich auf mehreren Wegen beteiligen. So steht am Mittwoch, 11. Juni 2025, das Grätzllabor Landstraße von 16 bis 18 Uhr im Park mit einem Informations- und Ideenstand (gegenüber vom Spielplatz) bereit. Bereits im Mai wurde eine „erste Runde“ an Ideensammlungen und Gesprächen durchgeführt. Am Stand gibt es auch Infos zum Beteiligungsprozess und natürlich Raum für Ideen, Fragen und Wünsche. Alternativ steht die Online-Plattform mitgestalten.wien.gv.at noch bis 30. Juni für das Einmelden von Anregungen offen.

Was soll bleiben, was fehlt, was wird besser?

Die zentrale Frage ist: Wie soll der Arenbergpark in Zukunft aussehen? Was hat sich bewährt und soll bleiben? Welche Angebote fehlen? Wie kann man die Aufenthaltsqualität für alle Generationen erhöhen? Die Beteiligung ist Teil eines umfassenden Bezirksprojekts zur Parkneugestaltung. Im Herbst – konkret im September und Oktober – werden dann erste Ergebnisse vorgestellt und konkrete Planungen präsentiert. Wer sich jetzt einbringt, gestaltet aktiv mit – an einem Park, der Geschichte und Zukunft miteinander verbindet.

Mitmachen, Ideen einbringen: mitgestalten.wien.gv.at

Foto: © CC BY-SA 4.0 de.wikipedia.org