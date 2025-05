Integrationsfonds: in der Lugner City wurde über Karriere geredet

Kürzlich fand eine Karriereplattform des Österreichischen Integrationsfonds (ÖIF) für ukrainische Vertriebene sowie Asyl- und subsidiär Schutzberechtigte in Kooperation mit der Lugner City in Wien statt. Mit großem Erfolg!

Die vom ÖIF in ganz Österreich durchgeführten Karriereplattformen bringen Unternehmen und arbeitssuchende Teilnehmer an ÖIF-Deutschkursen zusammen. Betriebe, die auf der Suche nach Arbeitskräften sind, können ihre Beschäftigungsmöglichkeiten potenziellen Bewerbe im Rahmen der Karriereplattformen direkt bei ihren Unternehmen oder bei Deutschkursinstituten vorstellen. Teilnehmer können Gespräche mit potenziellen Arbeitgebern und Recruitern führen und sich direkt vor Ort für offene Stellen bewerben – so auch in der Lugner City.

Kooperationspartner wie Ankerbrot, IT-Works, KFC Österreich, Transfer Personalmanagement oder Simacek informierten über die vielfältigen Jobchancen innerhalb der Unternehmen, sowie über die Einstiegsmöglichkeiten in Unternehmen der Lugner City für Personen mit noch geringen Deutschkenntnissen. Vor Ort konnten ebenfalls erste Bewerbungsgespräche geführt werden. Mehr als 300 Flüchtlinge, Vertriebene sowie Zuwander aus ÖIF-Deutschkursen hatten die Möglichkeit, direkt mit dem Unternehmen in Kontakt zu treten und sich auf offene Stellen zu bewerben.

Breite Palette an Deutschlernangeboten

Mit einem umfassenden Angebot zum berufsbegleitenden Deutschlernen bietet der ÖIF Zuwanderern und Flüchtlingen die Möglichkeit, neben ihrer Erwerbstätigkeit oder Betreuungspflichten rund um die Uhr und ortsunabhängig ihre Sprachkenntnisse zu verbessern. Neben klassischen Deutschkursen zu Randzeiten und an Wochenenden können sie auf Sprachportal.at, der größten Online-Deutschlernplattform im deutschsprachigen Raum, kostenlose, berufsspezifische Kurse des ÖIF in Anspruch nehmen, um die fachspezifischen Sprachkenntnisse für ihre Branche zu erweitern und zu vertiefen.

Weitere Infos unter www.integrationsfonds.at