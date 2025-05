200. Stammzellspende: Die Hoffnung gegen Blutkrebs

Jeden Tag erhalten drei Menschen in Österreich die Diagnose Blutkrebs. Für viele ist eine Stammzellspende die einzige Überlebenschance. Pünktlich zum Weltblutkrebstag am 28. Mai feiert das Rote Kreuz einen besonderen Meilenstein: die 200. Stammzellspende. Doch der Bedarf bleibt hoch – jede Registrierung zählt.

Blutkrebs ist eine lebensbedrohliche Erkrankung, bei der die Produktion gesunder Blutzellen gestört ist. Eine Stammzellspende kann Betroffenen neue Hoffnung schenken. Doch passende Spender:innen zu finden, ist schwierig. „Die Wahrscheinlichkeit, dass zwei Menschen genetisch zueinander passen, liegt bei nur 1:500.000“, erklärt Bundesrettungskommandant Gerry Foitik. Deshalb ist es entscheidend, dass sich möglichst viele Menschen als potenzielle Stammzellspender:innen registrieren lassen.

Ein besonderer Moment: Die 200. Spende

Seit 2018 vermittelt das Österreichische Rote Kreuz Stammzellspenden. Über 76.000 Menschen haben sich seither typisieren lassen. Im April 2025 wurde nun die 200. Spende durchgeführt. Die 27-jährige Bianca N., diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin, war die Spenderin. „Ich arbeite auf einer Kinder-Intensivstation und weiß, was es bedeutet, schwerkranke Menschen zu betreuen“, erzählt sie. „Als ich erfahren habe, dass ich in Frage komme, habe ich sofort zugesagt. Der Aufwand ist minimal im Vergleich zu dem, was man bewirken kann.“

So funktioniert die Stammzellspende

Die Registrierung als Stammzellspender:in ist einfach:Rotes Kreuz Österreich

Alter: 18 bis 35 Jahre

Gewicht: mindestens 50 kg

Gesundheit: keine schwerwiegenden oder chronischen Erkrankungen Rotes Kreuz Österreich+1Rotes Kreuz Österreich+1

Interessierte können sich online unter www.stammzelle.at registrieren oder an Registrierungsaktionen teilnehmen. Nach dem Ausfüllen eines Gesundheitsfragebogens wird ein Wangenabstrich zur Bestimmung der Gewebemerkmale durchgeführt.Rotes Kreuz Österreich+1Rotes Kreuz Österreich+1

Die eigentliche Spende erfolgt meist über das Blut und dauert etwa 4–5 Stunden. In seltenen Fällen werden Stammzellen direkt aus dem Beckenkamm entnommen. Beide Methoden sind sicher, und die gespendeten Stammzellen regenerieren sich im Körper innerhalb weniger Wochen.Rotes Kreuz Österreich

Jetzt registrieren – Leben retten

„Eine Stammzellspende ist mehr wert als ein Lottosechser. Denn nichts ist so kostbar wie ein Leben“, betont Foitik. Wer sich registriert, wird Teil eines weltweiten Netzwerks und könnte für jemanden die letzte Hoffnung bedeuten.

Weitere Informationen und Registrierung:

👉 www.stammzelle.at

👉 FAQs zur Stammzellspende