Urlaub auf vier Rädern: Warum das Auto Nummer eins bleibt

Die Urlaubszeit steht vor der Tür und mit ihr die Frage: Wie wollen wir verreisen? Eine aktuelle Umfrage von AutoScout24 zeigt: Die Mehrheit der Österreicher:innen greift am liebsten zum Autoschlüssel. Besonders Familien schätzen die Flexibilität. Bei den Jüngeren hingegen punktet das Flugzeug – die Bahn hat noch einiges aufzuholen.

Ob Sommerurlaub oder Kurztrip – rund 64 Prozent der Befragten fahren am liebsten mit dem Auto in die Ferien. Besonders deutlich fällt das Ergebnis bei den 40- bis 49-Jährigen aus: In dieser Gruppe setzen sogar 78 Prozent auf den eigenen Wagen. Auch Familien mit Kindern steigen überdurchschnittlich häufig ins Auto – hier sind es 70 Prozent.

„Reisen mit dem Auto ermöglichen Familien mit Kindern maximale Flexibilität bei Pausen, reichlich Stauraum und einen Reiseverlauf, der sich dem Alltag mit Kindern anpasst statt umgekehrt“, erklärt Nikolaus Menches, Country-Manager von AutoScout24 Österreich.

Fliegen bleibt bei Jüngeren beliebt

Auch wenn das Auto in allen Altersgruppen an der Spitze liegt, zeigt sich bei den unter 30-Jährigen ein anderes Bild: Nur rund die Hälfte dieser Altersgruppe nutzt den PKW für die Urlaubsreise. Dafür ist das Flugzeug deutlich beliebter – etwa 31 Prozent heben für den Urlaub ab. Zum Vergleich: Im Gesamtschnitt fliegen nur 20 Prozent. Mit steigendem Alter verliert das Flugzeug an Relevanz – bei den über 40-Jährigen liegt der Anteil nur noch bei 13 Prozent.

Bahn, Bus und Fahrrad spielen kaum eine Rolle

Trotz attraktiver Angebote wie Klimaticket oder Sparschiene nutzen nur wenige den Zug für die Reise in den Urlaub. Gerade einmal 8 Prozent steigen bevorzugt in den Zug – am ehesten noch junge Leute unter 30 (13 Prozent). Bus und Fahrrad spielen mit jeweils einem Prozent praktisch keine Rolle. Hier ist also noch viel Luft nach oben, vor allem wenn es um umweltfreundliches Reisen geht.