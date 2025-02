Urlauber-Schichtwechsel: Starker Verkehr und winterliche Straßen!

Am kommenden Wochenende erreicht der Semesterferienverkehr seinen nächsten Höhepunkt. Mit dem Ferienbeginn in der Steiermark und Oberösterreich ist mit starkem Verkehrsaufkommen insbesondere auf den Hauptverbindungen in Richtung Skigebiete zu rechnen.

Besonders betroffen sind die A 9 Pyhrn-, die A 10 Tauern-, die A 13 Brennerautobahn sowie die S 6 Semmering und die S 16 Arlberg Schnellstraße. Auch auf der A 14 Rheintal/Walgauautobahn bei Bludenz-Montafon sowie entlang der S 36 kann es zu Verzögerungen kommen. Die ASFINAG empfiehlt, sich vor Fahrtantritt über die aktuelle Verkehrslage zu informieren.

Ski-WM verstärkt den Andrang

Bis 16. Februar sorgt die alpine Skiweltmeisterschaft in Saalbach-Hinterglemm für zusätzlichen Andrang auf der A 10 Tauernautobahn. Besonders im Baustellenbereich zwischen Golling und Werfen ist mit Verzögerungen zu rechnen.

Wintereinbruch am Freitag

Für Freitagmorgen prognostiziert die ASFINAG winterliche Fahrverhältnisse, insbesondere in Salzburg, der Steiermark und Kärnten. Schneefall, Schneeregen und eisiger Wind könnten die Straßenverhältnisse verschärfen. Die Empfehlung lautet: ausschließlich mit Winterausrüstung unterwegs sein und das Fahrverhalten anpassen.