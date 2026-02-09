Seit 1996 exportieren die VBW ihre Musicals rund um den Globus. Die Bilanz kann sich sehen lassen: Rund 31 Millionen Menschen haben bisher in nahezu 28.000 Vorstellungen ein Stück „Made in Vienna“ erlebt – in 24 Ländern und 18 Sprachen.

Elisabeth & Co. sorgen für Jubel in zehn Ländern

Mit ELISABETH, TANZ DER VAMPIRE, REBECCA, RUDOLF und MOZART! feierten die VBW 2025 internationale Erfolge. Aufgeführt wurden die Produktionen unter anderem in Deutschland, der Schweiz, Belgien, den Niederlanden, Litauen, Ungarn, Tschechien, Rumänien, Japan und China.

Vor allem die Klassiker aus Wien zeigen dabei einmal mehr: Die großen Geschichten aus der Donaumetropole funktionieren weltweit – egal ob im deutschsprachigen Raum oder in Asien.

Publikumsmagnet ELISABETH bleibt ungeschlagen

Unangefochten an der Spitze steht weiterhin ELISABETH, die erfolgreichste Eigenproduktion der VBW. Mehr als 12 Millionen Menschen haben das Musical über die österreichische Kaiserin weltweit bereits gesehen. 2025 war es gleich in mehreren Ländern zu erleben – darunter Deutschland, die Schweiz, die Niederlande, Litauen, Tschechien, Japan, Ungarn und China.

Auch TANZ DER VAMPIRE bleibt ein internationaler Dauerbrenner: Fast 11 Millionen Zuschauer*innen folgten bisher der Geschichte rund um Graf Krolock, Sarah, Alfred und Professor Abronsius. 2025 war das Kultmusical in Japan, Ungarn und Tschechien zu sehen.

Rebecca, Rudolf und Mozart! überzeugen ebenfalls

Auch REBECCA, basierend auf dem berühmten Roman von Daphne du Maurier, sorgte für volle Häuser: In Tschechien, Belgien, Rumänien und Ungarn wurde das Musical begeistert aufgenommen.

RUDOLF, das Musical über das tragische Schicksal des Kronprinzen Rudolf und Mary Vetsera, war 2025 in Ungarn auf dem Spielplan.

Das Musical-Drama MOZART! wiederum begeisterte zuletzt das Publikum in China und Litauen.

2026: Neue Premieren und Jubiläen stehen an

Und es geht munter weiter: Auch 2026 setzen die VBW ihren internationalen Erfolgskurs fort. Besonders spannend: ELISABETH feiert sein 30-jähriges Auslandsjubiläum – und wird neben Tschechien, Litauen, Ungarn, Japan und China erstmals auch in Korea zu sehen sein.

Auch REBECCA bekommt 2026 ordentlich Rückenwind: Premieren sind unter anderem in Rumänien, Ungarn, Tschechien, Japan, Deutschland und ebenfalls Korea geplant.

Zudem kehren RUDOLF sowie DER BESUCH DER ALTEN DAME erneut auf deutsche Bühnen zurück.

Eine Wiener Erfolgsgeschichte seit drei Jahrzehnten

Was 1996 mit der ersten Auslandsproduktion begann, ist heute eine echte Erfolgsgeschichte. Insgesamt elf VBW-Eigenproduktionen haben das Wiener Musical international zur Marke gemacht – darunter auch Titel wie SCHIKANEDER, I AM FROM AUSTRIA, ROCK ME AMADEUS – DAS FALCO MUSICAL oder MARIA THERESIA – DAS MUSICAL.