Drei Bezirke, ein Sportfest: Jeder ist willkommen!

Die Initiative von Penzing, Rudolfsheim-Fünfhaus und Ottakring erreicht am 3. Oktober seinen Höhepunkt: Die drei Bezirke laden zum großen Sportfest auf den Red-Star-Platz in der Kendlerstraße.

Das Wiener Bezirksblatt hatte im Juni exklusiv über die Initiative der drei Nachbarbezirke berichtet: Gemeinsam wollen sie den Sport- und Freizeitvereinen der Bezirke eine Plattform bieten. Ein erstes Vernetzungstreffen in der Rapid-Kantin in Hütteldorf war ein voller Erfolg: WBB-Story Vereine.

Countdown zum Sportfest

Jetzt laufen bereits die Vorbereitungen für das gemeinsame Sportfest, das am Samstag, 3. Oktober, von 15 bis 18 Uhr am Red-Star-Platz in der Kendlerstraße 38a über den Rasen geht. Zahlreiche Stände, Vorführungen und Spiele warten auf die Besucher.

Drei Vorsteher laden ein

“Bezirksübergreifend gibt es eine Vielzahl an engagierten Sportvereinen, deren Arbeit von unschätzbarem Wert für die Bezirke ist. Sie fördern den sozialen Zusammenhalt, tragen maßgeblich zu einer besseren Gemeinschaft bei und steigern die Lebensqualität”, betonen die Vorsteher Michaela Schüchner (14), Dietmar Baurecht (15) und Steffi Lamp (16).

Jeder kann Aussteller sein

Alle Spotvereine aus Penzing, Rudolfsheim-Fünfhaus und Ottakring sind nun herzlich eingeladen, bei diesem Event als Aussteller dabei zu sein. Es besteht die Möglichkeit, beim Sportfest ein Angebot zum Ausprobieren und Mitmachen und/oder einen Infostand anzubieten. Alle weiteren Infos und Anmeldung erhalten Sie unter post@bv16.wien.gv.at