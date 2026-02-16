Die Bim wird zur Bühne, der Ring zur Kulisse und der Freitag zum Voting-Tag für alle ESC-Fans. In den Tagen vor der großen Live-Show am 20. Februar bringt der ORF die Wiener Acts mitten in den Alltag der Stadt und direkt ins Herz der Fans. Am 20. Februar zählt dann bei „Vienna Calling – Wer singt für Österreich? Die Show“ jede Stimme. Hier wird entschieden, wer Österreich beim European Song Contest 2026 in Wien vertritt.

ESC in der Bim: Wiener Acts kennenlernen

Unter dem Motto „Eine Fahrt. Ein Kandidat“ rollen die Wiener ESC-Hoffnungen durch die Stadt. In einer Sonderstraßenbahn erzählen sie von Musik, Träumen und dem großen Ziel: die ESC-Bühne. Von maskiertem Heavy Rock (Frevd) über emotionale Balladen (David Kurt, Sidrit Vokshi) bis zu Falco-inspiriertem Pop (Nikotin) ist alles dabei. Auch Reverend Stomp bringt mit Country-Blues-Vibes internationales Flair in die Bim.

Wer sich einen Eindruck zu den Wiener Acts machen will, hat an folgenden Tagen auf „Wien heute“ (19 Uhr, ORF 2) die Möglichkeit dazu:

Vienna Calling: So läuft das ESC-Voting ab

Am Freitag, 20. Februar, wird es bei „Vienna Calling – Wer singt für Österreich? Die Show“ ernst: Zwölf Acts treten live in ORF 1 um 20.15 Uhr und auf ORF ON an, Alice Tumler und Cesár Sampson führen durch die Vorstellungen der Kandidat:innen. Nach allen Auftritten entscheidet eine internationale Fachjury und das Publikum. Das Voting läuft wie beim großen Eurovision Song Contest ab:

50 % Jurywertung (basierend auf den Generalproben)

50 % Publikumsvoting via Telefon ab 22.55 Uhr in „Das Voting“ am 20. Februar

Erst die Kombination beider Stimmen kürt Österreichs ESC-Vertreter:in. ESC-Expertinnen und -Experten wie Caroline Athanasiadis, Elton und Luca Hänni kommentieren; Punkte gibt es jedoch nur von Jury und Publikum.