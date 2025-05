Village Cinema: 25 Jahre Filmmagie, Events und Popcorn

Das Village Cinema Wien Mitte feiert heuer 25 Jahre Kino-Magie – mit ganz besonderen Filmabenden, Überraschungen und jeder Menge Kultur. Immer am 25. des Monats!

Ein Vierteljahrhundert Popcorn-Duft, große Gefühle und unvergessliche Kinomomente: Das Village Cinema Wien Mitte wird 25. Zum Jubiläum lädt das Kino Monat für Monat zum Feiern ein. Bis Dezember wird an jedem 25. des Monats ein cineastisches Special geboten. Von Kultfilmen über Event-Screenings bis hin zu Buchclub-Kooperationen: Wer Kino liebt, sollte sich diese Jubiläumsreihe nicht entgehen lassen.

Kino, wie wir es lieben – und ein bisschen mehr

Seit seiner Eröffnung im Jahr 2000 ist das Village Cinema Wien Mitte ein beliebter Fixpunkt für Filmfans mitten in Wien. Mit zehn Sälen, modernster Technik wie Dolby Cinema, 4K-Laserprojektoren und Dolby Atmos bietet es perfekte Bedingungen für echtes Kino-Feeling. Aber nicht nur das: Das Haus ist seit Jahren auch Bühne für hochkarätige Kulturveranstaltungen wie die Viennale, Opernübertragungen oder das Jüdische Filmfestival. „Kino vereint für uns Kultur und Unterhaltung und genau das lebt das Village Cinema in Wien Mitte nun schon seit 25 Jahren“, bringt es Cineplexx-Geschäftsführer Christoph Papousek auf den Punkt.

Monatliche Highlights mit Überraschungsfaktor

Zum runden Geburtstag bedankt sich Cineplexx mit einem außergewöhnlichen Programm: Jeden Monat wird ein besonderes Event geboten, stets am 25. und immer mit dem gewissen Extra. Ob die Neuverfilmung von „Wilhelm Tell” im Juni oder weihnachtliche Filmfreude im Dezember, jede Vorstellung wird zum kleinen Fest. Mal mit Publikumsgespräch, mal mit Gast, mal mit Gänsehaut-Garantie. Welche Filme im Juli und August kommen, bleibt noch geheim – Spannung ist auf alle Fälle garantiert.

Film trifft Community: Gemeinsam genießen

Was das Jubiläum besonders macht: Es geht nicht nur um das Schauen, sondern auch ums Teilen. Bei vielen Veranstaltungen wird vor oder nach dem Film gemeinsam diskutiert, geschmökert oder einfach gefeiert. So wird das Kinoerlebnis zum Community-Treffpunkt. Und das Village Cinema Wien Mitte bleibt das, was es seit 25 Jahren ist: ein Ort für große Geschichten und echte Begegnungen.

Alle Infos zu den Jubiläums-Events und Tickets gibt’s unter cineplexx.at/village25