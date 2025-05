Shoppen, Schlendern, Schlemmen: Die Einkaufsgrätzl laden ein

Der Sommer ist bunt, lebendig und voller Überraschungen. In den Einkaufsstraßen, Märkten und Grätzln pulsiert das Leben – und im Juni ist besonders viel los. „meinkaufstadt Wien“ zeigt, wie vielseitig Einkaufen in der Stadt sein kann: mit Straßenfesten, Bauernmärkten und Familienaktionen.

2. Bezirk: Feiern, Lachen und Shoppen

Bruno-Marek-Allee Straßenfest – 13. Juni

Die Bruno-Marek-Allee verwandelt sich am 13. Juni von 15 bis 23 Uhr in eine bunte Festmeile. Lokale und Geschäfte feiern gemeinsam mit dem Verein „Einkaufsstraße Bruno-Marek-Allee“ und dem Quartiersmanagement Nordbahnviertel ein ausgelassenes Straßenfest mit vielen Aktionen und Überraschungen.

Kasperl & Strolchi im Stadion Center – 26. Juni

Kinder dürfen sich freuen: Am letzten Donnerstag im Monat sind Kasperl und Strolchi zu Gast im Stadion Center (1. OG). Ab 15 Uhr gibt’s Spaß und Spannung – der Eintritt ist frei, eine Anmeldung nicht nötig.

Family Bonus Days im Stadion Center – 27. & 28. Juni

Schnäppchenjäger aufgepasst: An diesen beiden Tagen bieten ausgewählte Shops exklusive Aktionen. Ein idealer Zeitpunkt, um Familien-Shopping mit tollen Rabatten zu verbinden.

5. Bezirk: Märkte mit Charme

Flohmarkt am Margaretenplatz – 6. Juni

Wer auf der Suche nach Besonderem ist, sollte sich diesen Termin merken. Zwischen 9 und 17 Uhr gibt es am Margaretenplatz alles von Vintage bis Antik – organisiert von der IG Kaufleute Wien-Margareten.

Spezialitätenmarkt – jeden Donnerstag

An vier Donnerstagen im Juni (5., 12., 19., 26.) bietet der Spezialitätenmarkt am Margaretenplatz Köstlichkeiten aus Österreich und Italien. Von Bio-Fisch bis Marmelade – Genießer kommen hier auf ihre Kosten.

8. Bezirk: Regional und bio am Bauernmarkt

Lerchenfelder Bauernmarkt – jeden Freitag

Jeden Freitag im Juni (6., 13., 20., 27.) findet vor der Altlerchenfelder Kirche der beliebte Bauernmarkt statt. Frische Produkte, ein Bio-Eck und gemütliche Atmosphäre machen den Einkauf hier besonders.

9. Bezirk: Musik liegt in der Luft

Fête de la Musique – 21. Juni

Im Servitenviertel wird der Sommerbeginn musikalisch gefeiert. Zwischen 16 und 22 Uhr sorgen Musiker aller Genres für Stimmung in der Servitengasse. Der Eintritt ist frei – mitfeiern ausdrücklich erwünscht.

Servas Markt – donnerstags

Regionale und europäische Spezialitäten erwarten die Besucher an drei Donnerstagen im Juni (5., 12., 26.) auf dem Servitenplatz. Hier trifft man sich zum Gustieren und Genießen.

16. Bezirk: Auf Entdeckungsreise im Brunnenviertel

Kulinarischer Spaziergang – 13. Juni

Ein geführter Rundgang durch das Brunnenviertel mit Kostproben aus aller Welt startet um 16 Uhr in der Neulerchenfelder Straße 52. Um 18 Uhr endet die Tour beim Fest zum „Tag der Ente“ am Yppenplatz. Anmeldung unter uwieser@dasfoto.info erforderlich. Die Teilnahme ist kostenlos, Spenden gehen an das VinziBett.

Der Nachtwächter von Alt-Ottakring – 11., 18., 25. Juni

Humorvolle Geschichten aus dem alten Ottakring gibt’s bei dieser unterhaltsamen Führung. Treffpunkt ist jeweils um 18 Uhr, Kosten: 12 Euro. Anmeldung über www.einkaufen1160.at.

23. Bezirk: Genuss aus der Region

Bauernmarkt in Mauer – jeden Freitag

Am Maurer Hauptplatz gibt es jeden Freitag im Juni (6., 13., 20., 27.) frische Lebensmittel direkt vom Produzenten. Von Secco bis Speck – das Angebot lässt keine Wünsche offen.