Panic! At the Disco rocken im Februar Wien

Aufgepasst alle Panic! At the Disco Fans! Bereitet euch auf eine unvergessliche Nacht vor, wenn die Band ihre „Viva las Vengeance“ Tour am Montag, dem 20. Februar 2023, in die Wiener Stadthalle bringen.

Neues Album im Gepäck

Die Band, angeführt von dem vielseitig talentierten Brendon Urie, präsentieren bei der Tour ihr brandneues siebtes Studioalbum „Viva las Vengeance“. Das Album beschäftigt sich mit persönlichen Erfahrungen und Gedanken über die Herausforderungen des Erwachsenwerdens, dem schnellen Ruhm bis hin zum Burn-Out. Es geht um die Balance zwischen Arbeit und Freizeit, sowie um die Erfahrungen die Urie in Las Vegas gemacht hat.

„Viva Las Vengeance“ ist ein Rückblick darauf, wer ich vor 17 Jahren war und wer ich jetzt bin, mit einer Vorliebe, die ich vorher nicht hatte. Ich wusste zu Beginn nicht, dass ich ein Album machen wollte, aber es gab etwas an der Bandmaschine, das mich ehrlich hielt.“ so Brendon Urie.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Tickets

Das Konzert verspricht die Stadthalle in ein „House of Memories“ zu verwandeln, wenn die Band alte Hits und neue Lieder performt. Also „it’s much better to face these kinds of things, with a sense of poise and rationality“ und sichert euch schnell Tickets bevor „the goodamn door“ zu den Panic! At the Disco in der Wiener Stadthalle geschlossen wird!