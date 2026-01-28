Je nach Lust und Laune wählen Gäste entweder 3 oder 4 Nächte inklusive Halbpension und einer Anwendung, oder gönnen sich gleich 7 Nächte mit zwei inkludierten Anwendungen. Zur Auswahl stehen eine wohltuende Hydrojetmassage, ein entspannendes Bad oder eine Naturfango-Teilpackung – perfekt für alle, die dem Körper etwas Gutes tun wollen.

Wellness mit Wow-Effekt: Das Vivea Hotel Bad Traunstein

Mitten im idyllischen Waldviertel, auf rund 900 m Seehöhe, liegt das Vivea Hotel Bad Traunstein – ein 4-Sterne-Gesundheitshotel, das Entspannung, Natur und Gesundheit vereint.

Hier trifft natürliche Schönheit auf Wohlfühlkomfort: Gäste genießen großzügige Wellnessbereiche mit Hallenbad, ganzjährig beheiztem Außenpool, Whirlpool, einer vielfältigen Saunalandschaft mit Finnischer Sauna, Bio-Sauna, Sole-Dampfbad und Infrarotkabine sowie gemütlichen Ruhe- und Panoramaruhezonen, die den Blick in die grüne Umgebung freigeben.

Das Hotel nutzt auch regionale Heilkräfte und bietet zusätzlich umfangreiche therapeutische Anwendungen, von klassischen Massagen bis zu Spezialtherapien – ideal für alle, die dem Alltag echten Abstand geben wollen.

Mehrere Standorte – ein Ziel: Entspannung

Wer sich eine kleine Pause gönnen möchte, kann aus zahlreichen Vivea-Standorten wählen:

ab 122 bis 204 Euro pro Person/Nacht in Bad Häring, Bad Traunstein und Bad Vöslau

ab 133 bis 193 Euro pro Person/Nacht in Bad Bleiberg, Bad Eisenkappel, Bad Goisern, Bad Schönau oder Umhausen im Ötztal

Die Preise gelten pro Person und Nacht bei Zweierbelegung und variieren je nach Zimmerkategorie, Hotel und Saison.

Nur für kurze Zeit

Die Aktion ist nur für kurze Zeit verfügbar und das Kontingent ist begrenzt. Wer sich also eine Auszeit mit Massagen & Co. sichern möchte, sollte rasch buchen.

Mehr Infos unter vivea-bad-traunstein.com