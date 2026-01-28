Die Hoftafel nahm Martha Haidinger entgegen, deren Familie eng mit der Geschichte des Hofes verbunden ist. Ihr kürzlich verstorbener Mann Franz, ein pensionierter Elektriker, unterstützte das Projekt über viele Jahre hinweg ehrenamtlich. Mit handwerklichem Geschick sorgte er dafür, dass die technischen Anlagen des Vierkanters stets zuverlässig funktionierten. Die Auszeichnung erinnert daher auch an seinen unermüdlichen Einsatz.

Soziale Landwirtschaft stärkt den Weg zurück in den Alltag

Der Haidingerhof ist bereits das zweite zertifizierte Green Care-Projekt der Agora Genossenschaft – neben dem Hauptstandort Bärmühle. Insgesamt 19 Menschen mit psychischen Erkrankungen finden hier im Rahmen der forensisch-sozialtherapeutischen Nachsorge einen strukturierten Ort zur Wiederorientierung.

Landwirtschaftliche und handwerkliche Tätigkeiten helfen den Klient:innen, einen geregelten Alltag zu erleben, Verantwortung zu übernehmen und neue Perspektiven aufzubauen. Unterstützt werden sie dabei von einem multiprofessionellen Team.

„Die Green Care-Zertifizierung ist ein Nachweis für die Qualität und Sicherheit der Arbeit, die wir hier am Hof leisten.“

…betont Andreas Lef, Geschäftsführer der Agora Genossenschaft. Die Verbindung von Natur, Tierkontakt und sinnstiftender Arbeit sei ein wesentlicher Baustein bei der Resozialisierung.

Agrar- und Sozialbereich ziehen an einem Strang

Bei der Verleihung hob Rosemarie Ferstl, Vizepräsidentin der Landwirtschaftskammer Österreich, die Bedeutung der Kooperation verschiedener Sektoren hervor. Der Haidingerhof zeige eindrucksvoll, wie landwirtschaftliche Betriebe neue Aufgaben übernehmen können – etwa in der Betreuung von Menschen in schwierigen Lebensphasen. Dies stärke sowohl den ländlichen Raum als auch den sozialen Zusammenhalt.

Auch die Gemeinde St. Georgen am Walde steht voll hinter dem Projekt. Bürgermeister Heinrich Haider betonte die Wichtigkeit der Zusammenarbeit mit der Bevölkerung: Nur durch Offenheit und regelmäßigen Austausch könnten Vorbehalte abgebaut und der gesellschaftliche Mehrwert sichtbar gemacht werden.

Ein wachsendes Netzwerk

Für Günther Mayerl, Geschäftsführer der Green Care Entwicklungs- und Beratungs-GmbH, ist die Zertifizierung des Haidingerhofs ein weiterer Schritt in der positiven Entwicklung des österreichischen Green Care-Netzwerks. Immer mehr Sozialträger setzen auf landwirtschaftliche Strukturen, um neue therapeutische Angebote zu schaffen.

„Wir schlagen Brücken zwischen den gesellschaftlichen Bereichen und stärken damit die multifunktionale Land- und Forstwirtschaft in Österreich.“

…so Mayerl.