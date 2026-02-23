Wer an einem Abend die Welt umrunden möchte, ohne Wien zu verlassen, ist im L.E.O. goldrichtig. Der Wiener Architekturjournalist und Buchautor Wojciech Czaja liest aus seinem gefeierten Werk „Hektopolis – Ein Reiseführer in hundert Städte“ und wird dabei musikalisch begleitet. Eine Einladung zum Innehalten, Träumen und gedanklichen Aufbrechen in ferne Länder.

Literarische Weltreisen auf Wiens kleinster Opernbühne

Mit „Von Zell am See nach Mandalé(y)“ bringt das L.E.O. ein literarisch-musikalisches Format auf die Bühne, das Fernweh und Feinsinn verbindet. Wojciech Czaja, der als Journalist, Autor und Moderator seit Jahren über Architektur, Stadtkultur und Reisen schreibt, nimmt das Publikum mit auf eine poetische Tour durch Städte und Landschaften rund um den Globus. Der in Polen geborene und in Wien lebende Architekturdiplom-Absolvent der TU Wien gilt als profunder Beobachter urbaner Räume und hat zahlreiche Bücher über Städte, Architektur und Gesellschaft veröffentlicht.

Seine Texte sind keine klassischen Reiseführer, vielmehr sind sie Momentaufnahmen voller Atmosphäre, persönlicher Beobachtungen und überraschender Perspektiven. Zwischen Fernweh und Heimatgefühl entstehen Geschichten, die ebenso zum Nachdenken wie zum Träumen anregen.

Musikalische Globetrotterei zwischen Schubert und Kreisler

Für die musikalische Reisebegleitung sorgen Sopranistin Elena Schreiber und Hausherr Stefan Fleischhacker. Gemeinsam präsentieren sie ein abwechslungsreiches Programm, das von Franz Schubert über Gustav Mahler bis zu Georg Kreisler und Ralph Benatzky reicht.

Am Klavier brilliert Rugiada Lee, die den Abend eine virtuose, musikalische Klammer. Das Zusammenspiel aus Lesung und Musik verspricht einen charmanten, humorvollen und zugleich berührenden Abend, der Literatur- und Musikliebhaber gleichermaßen anspricht.

Termine und Tickets:



Mittwoch, 11. März 2026, 19.30 Uhr

Samstag, 14. März 2026, 19.30 Uhr

Montag, 16. März 2026, 19.30 Uhr

Mittwoch, 18. März 2026, 19.30 Uhr

Ticket-Reservierung: +43 (0) 680/335 47 32 oder karten@theaterleo.at

Ticketkauf: an der Abendkassa des Theaters oder online unter www.wien-ticket.at