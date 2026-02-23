Im neuen Regenwaldhaus im Tiergarten Schönbrunn entsteht eine tropische Erlebniswelt, die die ökologische Bedeutung des Regenwaldes eindrucksvoll vermittelt. Zu den großen tierischen Neuheiten zählen die von der Ausrottung bedrohten Chinesischen Schuppentiere, die derzeit nur in zwei europäischen Zoos zu sehen sind. Gleich daneben erwartet die Besucher eine weitere spektakuläre Attraktion: eine gigantische, über acht Meter hohe Fledermausanlage. „Wir erleben hier den Regenwald bei Nacht. Im Mondlicht, umgeben von Nebelschwaden, blicken wir über ein Gewässer hinweg direkt in den Regenwald und können die faszinierenden Blumenfledermäuse beobachten“, erklärt Tiergartendirektor Dr. Stephan Hering-Hagenbeck.

In diesem Bereich des Regenwaldhauses werden Tag und Nacht bewusst umgekehrt, damit die nachtaktiven Tiere während der Besuchszeit aktiv erlebt werden können.

Der Rohbau der Anlage aus Stahl und Beton lässt ihre beeindruckenden Dimensionen bereits erahnen. Aktuell sind die Blumenfledermäuse im Terrarienhaus untergebracht und gewissermaßen bereit für den Umzug. Im südamerikanischen Regenwald zählen sie zu den wichtigsten Bestäubern: Pro Nacht besuchen sie bis zu 1.000 Blüten, um Nektar und Pollen aufzunehmen, und bestäuben dabei zahlreiche Pflanzenarten. „Im Regenwaldhaus werden Besucher dieses faszinierende Verhalten aus nächster Nähe beobachten können. Blumenfledermäuse sind nur etwa so groß wie Mäuse, doch ihre Zunge ist eineinhalbmal so lang wie ihr Körper. An speziellen Nektartränken werden sie – ähnlich wie Kolibris – in der Luft schwirren, Nahrung aufnehmen und anschließend wieder im Dunkel des Regenwaldes verschwinden“, erzählt Kurator Anton Weissenbacher.

Kleiner Tipp: Gegen eine Spende von 100 Euro besteht zudem die Möglichkeit, für fünf Jahre mit dem eigenen Namen an der Außenmauer des neuen Regenwaldhauses präsent zu sein. Damit wird ein Beitrag zur Fertigstellung des neuen Zuhauses für Fledermäuse, Schuppentiere & Co. geleistet. Eine Urkunde macht die Aktion auch zu einem besonderen Geschenk.

Alle Infos unter: www.zoovienna.at/regenwaldhaus