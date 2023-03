Beim Vorlesetag: Lesestunden am Beckenrand

Beim „Österreichischen Vorlesetag“ am 23. März, einer Initiative des Echo Verlags, sollen möglichst viele Menschen einander vorlesen – auch an teils ungewöhnlichen Orten. Dieses Jahr tragen Autoren erstmals in der Therme aus ihren Werken vor.

„Lesen kann man überall. Vorlesen auch.“ Bester Beweis für den Slogan des Österreichischen Vorlesetags sind die Thermen der VAMED Vitality World: Am 23. März nehmen heimische Autoren quasi am Beckenrand Platz, lesen den Gästen vor und setzen so ein Zeichen gegen steigenden Analphabetismus und sinkendes Interesse am Lesen. Besucher in ganz Österreich können entspannt Geschichten lauschen und ihre Gedanken im warmen Wasser treiben lassen.

Dancing Star liest aus seinen Reiseerinnerungen

Neben den Thermen als unkonventionelle Lese-Location sind auch die vorgetragenen Inhalte am Vorlesetag bemerkenswert: Die Handlungen der Geschichten sind teils mit dem persönlichen Leben der Autoren verbunden oder liegen in den schönsten Regionen des Landes. So liest etwa Dancing Star Michael Schottenberg aus seinen Reisegeschichten vor und Autorin Maria Publig unterhält mit Auszügen aus ihren Waldviertel-Krimis. Lesen ist nicht nur Grundpfeiler von Kultur und Bildung, sondern steigert nachweislich auch die mentale und physische Entspannung. Gerhard Gucher, Direktor der VAMED Vitality World, empfiehlt daher: „Relax and read a book!“

Literatur pur – das Programm:

– In der Therme Wien liest der Schauspieler, Regisseur und Dancing Star Michael Schottenberg aus seinen Reisegeschichten vor.

– Auszüge aus ihren beliebten Waldviertel-Krimis gibt Autorin Maria Publig in der Therme Laa – Hotel & Silent Spazum zum Besten.

– Tiroler Sagen von Susanne Loewit gibt es im AQUA DOME – Tirol Therme Längenfeld.

– Der Geschichtenerzähler Robert Sommer unterhält in der St. Martins Therme & Lodge im Burgenland.

– Innviertler Mundart hört man von Monika Krautgartner im SPA Resort Therme Geinberg.

– Historisches von Brigitte Huber werden im la pura women’s health resort kamptal gelesen.

– Lyrik von Anja Bachl wird im im TAUERN SPA Zell am See – Kaprun geboten.

