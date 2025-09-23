Der Familienwandertag hat sich für viele Burgenländerinnen und Burgenländer zu einem Fixpunkt nach den Sommerferien entwickelt. Zahlreiche Familien nutzen die Gelegenheit, um gemeinsam aktiv zu sein und den Sommer auf besondere Weise ausklingen zu lassen. Das Besondere an der Veranstaltung: Die Routen und Programmpunkte sind so gestaltet, dass sowohl Kinder als auch Erwachsene auf ihre Kosten kommen.

„Wir freuen uns jedes Jahr auf dieses Event. Es ist ein toller Start in den Herbst.“

…erzählte eine Teilnehmerin begeistert.

Rahmenprogramm sorgt für beste Unterhaltung

Der Start- und Zielbereich befand sich wie gewohnt am ASKÖ Sportplatz Kobersdorf. Dort erwartete die Gäste ein buntes Rahmenprogramm, moderiert von ORF-Moderator Michael Pimiskern.

Bastelstationen, ein Malwettbewerb, Alpakas zum Streicheln, Fußballzielschießen sowie musikalische Darbietungen regionaler Künstlerinnen und Künstler machten den Tag zu einem Erlebnis für die ganze Familie.

Ein besonderes Highlight war die Autogrammstunde mit Bestsellerautorin Martina Parker, die den Familienwandertag in den höchsten Tönen lobte: „Waldquelle schafft es, Menschen zusammenzubringen und unvergessliche Erinnerungen zu schaffen.“

Prominenter Besuch und Dank an alle Beteiligten

Auch Landeshauptmann-Stellvertreterin Anja Haider-Wallner war vor Ort und zeigte sich begeistert: „Der Waldquelle Familienwandertag in Kobersdorf war ein wunderbares Erlebnis für Jung und Alt und zeigt, wie wichtig unsere Natur als Ort der Begegnung und Erholung ist. Solche Veranstaltungen stärken die Gemeinschaft und erinnern uns daran, unsere Umwelt nachhaltig zu bewahren.“

Waldquelle-Geschäftsführer Vítězslav Staněk bedankte sich bei allen Teilnehmern und Helfern: „Ich bin begeistert von der großen Anzahl an Familien, die heute dabei waren und den Tag zu etwas ganz Besonderem gemacht haben.“

Nachhaltigkeit im Mittelpunkt

Wie in den vergangenen Jahren setzte Waldquelle auch heuer auf Ressourcenschonung und Nachhaltigkeit. Alle Stationen wurden umweltfreundlich gestaltet, und bei der Verpflegung kamen regionale Produkte aus Kobersdorf und Umgebung zum Einsatz.

Mit einem kleinen Beitrag konnten sich die Wanderfans Wanderpakete sichern. Der Erlös fließt an die Förderwerkstatt „Rettet das Kind“ in Oberpullendorf sowie andere soziale Projekte, die Waldquelle unterstützt.

Flaschenpost als besondere Erinnerung

Für große und kleine Wanderer gab es heuer eine ganz besondere Aktion: An einer „Flaschen-Postkartenstation“ im Wald konnten Grüße geschrieben und in einen speziellen „Wald-Briefkasten“ eingeworfen werden. Diese Karten werden demnächst verschickt – eine charmante Erinnerung an einen unvergesslichen Tag.

