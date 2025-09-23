PAGRO im neuen Look

Bereits im Juli feierte PAGRO sein Comeback im Stadion Center. Der Markt präsentiert sich in einem komplett neuen Look und punktet mit einem umfangreichen Sortiment: Von Bastel- und Kreativartikeln über eine erweiterte Papeterie bis hin zu Spielwaren, Konsolen und Haushaltsartikeln. Besonders beliebt ist der neue Buchbereich mit Schwerpunkt auf Kinder- und Jugendbücher sowie Lernunterlagen.

Beauty-Highlight: „The Studio by Anny“

Im August folgte ein besonderes Highlight für Beauty-Fans: „The Studio by Anny“ eröffnete seinen vierten Wiener Standort im 1. Obergeschoß. Besucher:innen können hier professionelle Maniküre, Pediküre und hochwertige Wimpernverlängerungen genießen – in modernem Ambiente und mit Beratung auf Deutsch und Englisch.

Higgins bringt frische Mode-Trends

Ebenfalls im August eröffnete der neue HIGGINS Store. Auf über 500 Quadratmetern erwartet Fashion-Liebhaber:innen eine große Auswahl an Streetwear, Sneakern, Accessoires und Lifestyle-Produkten. Bekannte Marken wie Puma, Levi’s oder Jack & Jones sowie die Eigenmarke HIGGINS stehen für trendige Mode zu sensationellen Preisen.

„Von der Krabbelhose bis zum coolen Erwachsenen-Outfit – bei uns findet wirklich jede Generation das Passende.“

…so das Motto des neuen Stores.

Takko Fashion: Mode für die ganze Familie

Ab Anfang Oktober dürfen sich Shopping-Fans auf den neuen Takko Fashion Store freuen. Auf 350 Quadratmetern gibt es aktuelle Modetrends – von Babykleidung über Kindermode bis hin zu Damen- und Herrenbekleidung. Auch dieser Store ist im 1. Obergeschoß zu finden.

dm Markt modernisiert und vergrößert

Nach einer umfassenden Modernisierung öffnet dm am 16. Oktober wieder seine Türen. Die neue Filiale bietet ein noch angenehmeres Einkaufserlebnis mit breiten Gängen, warmem Licht und modernen Features wie Selbstbedienungskassen und einer praktischen Abholstation.

Zum Re-Opening gibt es von 16. bis 18. Oktober einen Willkommensrabatt von –15 % auf den Einkauf. (Details zu den Aktionsbedingungen vor Ort.)

Neuer Infopoint und Service-Zone

Auch im Servicebereich hat sich einiges getan: Der Infopoint befindet sich nun im 1. Obergeschoß und wurde in eine komplett neu gestaltete Service-Zone integriert.

©Christian Mikes