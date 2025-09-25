Die VinziRast lädt am 4. Oktober zum Wandern für den guten Zweck! Der Walk4VinziRast geht in sein zweites Jahr und sammelt mittels Startgeld auch heuer wieder Spenden für obdachlose Menschen.

Am 4. Oktober ab 11 Uhr findet zum zweiten Mal die Benefizwanderung Walk4VinziRast statt. Unter dem Motto „Wandern für den guten Zweck“ marschieren Unterstützer:innen gemeinsam von Baden oder Siegenfeld durch den Wienerwald bis zur VinziRast am Land in Mayerling. Dort wartet ein Herbstfest mit Musik, Buffet, Flohmarkt und Produkten aus den Projekten auf die fleißigen Wanderer. Mit den Startgeldern werden Projekte der VinziRast unterstützt, die seit mehr als 20 Jahren Menschen am Rand der Gesellschaft begleitet.

Das Startgeld beträgt 25 Euro und kommt vollständig den Projekten der VinziRast zugute. Beim ersten Walk4VinziRast vergangenen Oktober beteiligten sich rund 90 Menschen an der Benefizwanderung entlang der Via Sacra von Baden nach Mayerling. „Der Walk4VinziRast macht sichtbar, was im Alltag oft unsichtbar bleibt: gelebte Solidarität. Jeder Mensch der an der Wanderung teilnimmt, trägt dazu bei, Ausgrenzung entgegenzutreten und Gemeinschaft zu stärken“, so Veronika Kerres, Obfrau von VinziRast.

Mehr Infos auf www.vinzirast.at