WBB-Autor Robert Sommer auf großer „Schweine“-Tour

Robert Sommer geht mit seinem brandneuen Aufregerbuch des Jahres auf Tour! Zahlreiche Termine sind schon fixiert: Von „Rund um die Burg“ bis zum Leopoldstädter Bezirksfest und nach Grieskirchen.

„Alle Männer sind Schweine“, eine satirische Betrachtung der übertriebenen politischen Korrektheit, sorgte schon bei der großen Präsentation in Poldi Hubers Kult-Heurigen „Das Schreiberhaus“ in Neustift für einen Massenandrang. Es wurde darüber geschmunzelt und diskutiert. Natürlich sind noch viele weitere Auftritte mit dem Bestsellerautor in den nächsten Wochen und Monaten geplant.

Bisher fixe Termine

20. Mai, ab 10 Uhr: Lesefest „Rund um die Burg“ in Landtmann’s Bel-Etage, Oppolzergasse 6 im 1. Bezirk.

3. Juni, 11.30 Uhr: Im Rahmen des Leopoldstädter Bezirksfestes im Stadion Center beim Ernst-Happel-Stadion.

15. Juni, 18.30 Uhr: In der „sicht bar“ in Grieskirchen in Oberösterreich mit Moderatorion Sabina Furthmayer.

16. Juni, 15 Uhr: Im Rahmen der Gesundheitsmesse „Gesund.aktiv“ in der Eventlocation Ottakringer Brauerei am Ottakringer Platz 1.

19. Juni, 19 Uhr: In der Thalia-Filiale Wien Mitte in der Landstraßer Hauptstraße 21a/2b.

21. Juni, 18.30 Uhr: In LANDTMANN´s Jausen Station der Familie Querfeld in Schönbrunn. Der Satire-König also ganz kaiserlich!

7. Juli, 18 Uhr: In der A-NOBIs-Sektkellerei von Norbert und Birgit Szigeti in Zurndorf, Am Eichenwald 3, im Burgenland.

9. Juli, 10.30 Uhr: Großer Frühschoppen mit Lesung aus dem „Schweine-Buch“ im vegetarischen Restaurant Hollerei von Margit und André Stolzlechner, Hollergasse 9, 1150 Wien.

„Ich freue mich schon sehr auf meine Lese-Tour“, meint der WBB-Kolumnist. „Bei meinen Auftritten möchte ich die Zuhörer nicht nur zum Lachen, sondern auch ein bisschen zum Nachdenken bringen.“ Genauso soll Satire sein!

Erschienen bei Echomedia

„Alle Männer sind Schweine“, ist im Echomedia-Buchverlag erschienen und kostet 22 Euro. Erhältlich in allen Buchhandlungen sowie online bei Morawa, Thalia, Weltbild und Amazon.