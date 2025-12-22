Während anderswo Ruhe einkehrt, drehen sich im Wiener Prater weiter die Karussells und . Zwischen Lichterglanz, Punschduft und Nervenkitzel finden Familien hier den perfekten Ort, um die Feiertage entspannt und actionreich zu verbringen. Der Wiener Praterverband verrät, warum sich ein Besuch besonders jetzt lohnt.

Action statt braves Warten aufs Christkind

Am 24., 25. und 26. Dezember öffnet der Wurstelprater ab 10 Uhr und wird damit zum Geheimtipp für ungeduldige Kinder und ihre Eltern. Zahlreiche Fahrgeschäfte sorgen für leuchtende Augen und ordentlich Adrenalin, während sich die Großen bei heißem Punsch oder winterlichen Schmankerln aufwärmen und entspannen können.

„Der Prater ist der ideale Ort, um die Zeit bis zur Bescherung oder die Feiertage aktiv zu genießen.“

Wiener Praterverband-Präsidentin Silvia Lang

Wer noch sehr kurzfristig auf Geschenk-Suche ist, wird ebenfalls fündig. Von der beliebten Pratercard bis zu besonderen Charity-Geschenken – etwa einer Jahreskarte für die Liliputbahn oder einem Frühstück im Riesenrad – ist für jeden Geschmack etwas dabei. Der Erlös kommt übrigens dem Verein „Ich bin aktiv- Lebensbegleitung von Menschen mit Behinderung“ zugute.

Zauberhaftes für kleine und große Magiefans

Für alle, die Magie lieben, folgt nach den Weihnachtsfeiertagendas Magic Winter Festival. Von 27. Dezember bis 6. Jänner verwandelt sich die Magic World Vienna in eine Welt voller Wunder, Lachen, Staunen und internationaler Zauberkunst. Ein Erlebnis, das Kinder ebenso begeistert wie Erwachsene und den Prater einmal mehr zum perfekten Ort für zauberhafte Feiertage bestätigt.

Knallende Korken, Walzer und Neujahrsklänge

Schließlich verwandelt sich am 31. Dezember der Wurstelprater bis 2 Uhr früh in eine der stimmungsvollsten Silvesterlocations Wiens. Wenn der Donauwalzer über dem Riesenradplatz erklingt und die ersten Korken knallen, wird getanzt, gelacht und das neue Jahr mit viel Hallo begrüßt. Zwischen rasanten Fahrten und kulinarischen Stopps vergeht der Silvesterabend wie im Flug, Langeweile hat hier einfach keine Chance. Tipp: Aufgrund des Besucherandrangs empfiehlt sich die Anreise mit der U2 bis zur Station Messe-Prater.

Gleich am 1. Jänner 2025 wartet dann auch schon der nächste Feiertags-Höhepunkt: Ab 11 Uhr wird das Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker live am Riesenradplatz übertragen, kostenlos und vor ikonischer Kulisse.

www.praterwien.com

prater.at