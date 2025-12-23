Im Kindermuseum Schloss Schönbrunn tauchen Kinder und Familien in das Alltagsleben der Kaiserfamilie zur Zeit Maria Theresias ein. In 12 interaktiven Räumen erfahren Besucher, wie

man sich kleidete, speiste und spielte – inklusive Mitmachstationen, Kostüm- und Verkleidungsecke. Ob Fächersprache lernen, die kaiserliche Tafel decken oder mit historischem Spielzeug spielen: Hier wird Geschichte lebendig und zum Anfassen. Besonders am 24. Dezember:

Die Highlights im Überblick:

24. 12.2025:

von 9.30 Uhr bis 17 Uhr unterhaltsames Programm für die Wartezeit auf das Christkind.

Poldis Bastelwerkstatt: 10 –17 Uhr (letzter Einlass 16:00 Uhr) | Dauer pro Werkstück ca. 30 Minuten | 6,00 € pro Werkstück

Weihnachtsrätselrallye: Auf Spurensuche wie früher Weihnachten gefeiert wurde. (09.30-17 Uhr, im Museumseintritt inkludiert)

Themenführung „Es weihnachtet im Kindermuseum“: um 10 Uhr | ab 7 Jahren | Dauer ca. 40 Min.

Handpuppenführung: „Poldi und Weihnachtsgans Martina“: um 9:45 und 10:30 Uhr | ab 4 Jahren | Dauer ca. 30 Min.

Das Christkind schaut ebenfalls vorbei und steht mit Poldi für zauberhafte Weihnachtsfotos bereit!

Alle weiteren Infos gibt es hier