Mit dem Thermomix Weihnachtsmarkt verwandelt sich an drei Nachmittagen im Dezember das Vorwerk-Studio in der Perfektastraße in eine kleine Weihnachtswelt. Besucher können live erleben, wie der neue Thermomix TM7 winterliche Köstlichkeiten zubereitet: vom aromatischen Punsch bis zu süßen Naschereien. Duft, Geschmack und Weihnachtsstimmung verschmelzen hier zu einem Erlebnis für alle Sinne.

Live-Kochen und Ausprobieren

Am 4., 12. und 18. Dezember zeigen die Vorwerk-Experten, wie der Thermomix® TM7 selbst festliche Gerichte mühelos zaubert. Ob süß oder herzhaft, alles wird frisch im Studio gekocht und lädt zum Kosten und Mitmachen ein. Die winterlichen Aromen sorgen für echte Adventstimmung in der Küche, das Kochen wird hier zum Adventritual. Inspirierend für alle, die gerne selbst in der Küche kreativ werden und nach neuen Ideen für den weihnachtlichen Festtagstisch suchen.

Kinderprogramm und Gewinnspiel

Der Adventmarkt ist ein Erlebnis für die ganze Familie. Für die kleinen Gäste gibt es ein liebevoll gestaltetes und lustiges Kinderprogramm, während für Erwachsene beim Gewinnspiel die Chance auf einen Thermomix® Sensor winkt. Beim Thermomix Weihnachtsmarkt treffen Genuss, Vorfreude und festliche Unterhaltung aufeinander. Ein Erlebnis für Kochbegeisterte und alle, die die Adventzeit auf besondere Weise erleben möchten.

Thermomix Weihnachtsmarkt

4.12./12.12./18.12.2025, jeweils 14-18 Uhr

Vorwerk Studio Wien-Liesing

Perfektastraße 89, 1230 Wien

Eintritt frei!

