Wiener Sozialpartner wuzzeln für die gute Sache

Die Wiener Sozialpartner wechselten für den guten Zweck vom Verhandlungstisch zum Wuzzeltisch. Im Wiener Rathauskeller luden Bürgermeister Michael Ludwig und Wirtschaftskammer-Wien-Präsident Walter Rucker zum ersten Ludwig-Ruck-Tischfußball-Turnier.

Neben jede Menge Tore konnten die prominenten Teilnehmerinnen und Teilnehmer 20.000 Euro für die Aktion Licht ins Dunkel erzielen.

Ludwig und Ruck im Team

Mit dem Wuzzel-Turnier ging erstmals eine Tischfußball-Variante des mittlerweile schon traditionellen Ludwig-Ruck-Benefizfußball-Turnier über die Bühne. Was Tischfußball und Politik gemein haben, erklärt Wiener Bürgermeister Michael Ludwig „Augenmaß, Feingefühl und Zusammenhalt sind nicht nur beim Tischfußball, sondern auch in der Politik wichtige Eigenschaften – in Wien beweisen wir das gemeinsam mit den Sozialpartnern jeden Tag. Von daher freut es mich ganz besonders, diese gute Zusammenarbeit an den Wuzzler-Tischen fortzuführen und damit einem guten Zweck zu dienen.“

Am Turnier nahmen alle Wiener Sozialpartner teil. Von der Arbeiterkammer über Ärztekammer bis hin zu Landwirtschaftskammer, Gewerkschaft, Stadt Wien und Wirtschaftskammer Wien. Insgesamt traten 40 Zweier-Teams gegeneinander an. Walter Ruck und Michael Ludwig bildeten eines der Teams. „In Wien spielen die Sozialpartner immer wieder sehr erfolgreich zusammen – diesmal an den Tischfußball-Griffen. Ich freu mich sehr, dass wir gemeinsam etwas für Menschen tun können, die es im Leben sehr schwer haben. Herzlichen Dank an alle, die mitgespielt und mitgespendet haben“, so WKW-Präsident Walter Ruck.

(C) WKW / Florian Wieser: Sozialpartner am Wuzzeltisch (v.l.): Walter Ruck, Barbara Teiber, Korinna Schumann, Franz Windisch, Renate Anderl, Norbert Walter, Michael Ludwig und Josef Muchitsch.

Die erspielte Summe von 20.000 Euro kommt Licht ins Dunkel zu Gute. Damit wird eine alleinerziehende Mutter aus Wien und ihr zweijähriger Sohn unterstützt. Dieser ist mit Trisomie 21 und einer Unterbrechung der Speiseröhre auf die Welt gekommen.