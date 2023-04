Wien Holding: Gollowitzer bleibt am Ruder

75 Wiener Top-Unternehmen, 3.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Wien Holding ist damit einer der größten Arbeitgeber der Stadt. Kurt Gollowitzer wurde nun als Geschäftsführer der Wien Holding für eine weitere Amtsperiode von fünf Jahren bestätigt.

Unter dem Dach der Holding versammelt sich ein vielfältiger Branchenmix – von Kunst und Kultur über Bauträger bis hin zum Hafen Wien. Die Wien Holding ist zu 100 Prozent im Eigentum der Stadt Wien, die Geschäftsführung ist auf alle fünf Jahre befristet.

Seit 2018

„Dr. Kurt Gollowitzer hat die Wien Holding in den letzten fünf Jahre sehr erfolgreich geleitet. Er hat das Unternehmen sicher durch die Pandemie-Jahre geführt und damit auch in herausfordernden Zeiten bewiesen, dass er als Geschäftsführer nicht nur hervorragend geeignet, sondern auch die beste Wahl ist.“ so Finanz- und Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke.

Der gebürtige Burgenländer leitet seit 2018 die Geschicke der Wien Holding. Insgesamt sind sieben Bewerbungen eingelangt, fünf davon stammten von Männern und zwei von Frauen. „Ich freue mich auf weitere fünf Jahre als Wien Holding-Geschäftsführer. Mein Ziel ist es, das Unternehmen weiterhin wirtschaftlich erfolgreich zu führen und als starken Konzern – auch mit einem besonderen Fokus auf die Nachhaltigkeit – weiterzuentwickeln. Es kommen spannende Projekte auf uns zu, die alle einen Mehrwert für unsere Stadt und die Wiener*innen bieten“, so Wien Holding-Geschäftsführer Dr. Kurt Gollowitzer.