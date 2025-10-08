Die Evaluierung zeigt: In Liesing ist der Zusatznutzen eines On-Demand-Angebots zu gering. Aus Gründen der Wirtschaftlichkeit wird “der Hüpfer” im 23. Bezirk daher wie vorgesehen mit Ende Oktober beendet. In der Donaustadt geht das Testprojekt in die nächste Phase und wird ausgebaut.

Seit März 2022 ist der Wien Mobil Hüpfer in Liesing im Rahmen eines Pilotprojekts für die Wiener unterwegs. Im Herbst 2023 kam ein zweites Testgebiet in der Donaustadt dazu. In beiden Bezirken können Fahrgäste den rollstuhlgerechten E-Kleinbus mittels App von zahlreichen Haltepunkten buchen und sich gemeinsam an ihr Ziel bringen lassen. Anfragen mit ähnlichen Wegstrecken werden vom System automatisch gebündelt.

Nach dreieinhalb Jahren Testbetrieb in Liesing wurde das Projekt nun abgeschlossen und evaluiert. Dabei stellte sich heraus, dass durch die in den vergangenen Jahren umgesetzten Angebotsverbesserungen im Linienverkehr der Zusatznutzen eines On-Demand-Angebots in Liesing zu gering ausfällt. Daher wird das Testprojekt wie vorgesehen mit Ende Oktober abgeschlossen und nicht mehr weitergeführt.

Das Testprojekt in der Donaustadt wurde von Anfang an gut angenommen. In der Donaustadt ist die Siedlungsstruktur anders und das Angebot des Linienverkehrs daher nicht so dicht. Hier geht der Wien Mobil Hüpfer in die nächste Phase und soll in Zukunft noch intensiviert werden.