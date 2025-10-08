Der süße Mischlingsrüde Floky wartet im Tierheim sehnsüchtig auf ein liebevolles Zuhause. Der kleine Hundemann, geboren im Juni 2021, ist unter kniehoch und lebt seit September 2023 bei Tierschutz Austria.

Vorsichtig, aber liebevoll

Floky hat in seinem bisherigen Leben leider nicht viel kennenlernen dürfen. Neue Situationen und fremde Menschen machen ihm anfangs Angst. Doch mit Geduld und einem ruhigen Umfeld fasst er langsam Vertrauen – und dann genießt er auch liebevolle Streicheleinheiten.

Fortschritte im Training

Mittlerweile trägt Floky sein Brustgeschirr mit Stolz und geht brav an der Leine. Begegnungen mit anderen Hunden während des Spaziergangs sind für ihn jedoch noch stressig. Hier braucht er noch etwas Training und vor allem Menschen, die ihn geduldig und einfühlsam begleiten.

Traumzuhause gesucht

Für Floky wird ein ruhiges, stressfreies Zuhause am Land gesucht, idealerweise mit einem ausbruchsicheren Garten. Kinder sollten nicht im selben Haushalt leben, da der sensible Rüde eher ein stilles Umfeld braucht. Ein souveräner Zweithund wäre für Floky eine tolle Orientierungshilfe – das ist aber kein Muss.

Wer Floky ein Zuhause in einer Wohnung geben möchte, sollte beachten, dass er Innenräume noch sehr unsicher findet. Das Betreten muss daher über den Garten möglich sein, da er für ein Stiegenhaus aktuell noch zu ängstlich ist.

Interessenten können sich telefonisch 0699 1660 40 74 oder per Mail an hundevergabe@tierschutz-austria.at wenden. (Mittwoch bis Sonntag, 13:30 bis 17:00, an Feiertagen geschlossen).