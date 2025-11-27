Das Team rund um CEO Bernd Hake brachte das brandneue woom WOW mit – das erste selbstbalancierende Laufrad für Babys ab neun Monaten, produziert in Europa.

Premiere für das woom WOW

Das innovative Laufrad begleitet die Jüngsten von den ersten wippenden Bewegungen bis zu echten Fahrversuchen und soll spielerisch Motorik, Balance und Bewegungsfreude fördern. Im Zuge seines Kindergarten-Projekts stattete woom die Kinderfreunde Wien nun mit mehreren woom WOW Laufrädern sowie READY-Kinderhelmen aus.

Strahlende Kinder – motivierte Partner

Sobald die neuen Räder bereitstanden, waren die kleinen Flitzer nicht mehr zu halten: Mit strahlenden Gesichtern sausten die Kinder über den Hof. Genau solche Momente seien es, die woom antreiben, sagt CEO Bernd Hake:

„Es ist schön zu sehen, wie schnell Kinder Vertrauen fassen, wenn sie ein sicheres und intuitives Produkt wie das woom WOW ausprobieren. Unsere Mission ist es, Freude an Bewegung von Anfang an zu fördern.“

Auch Daniel Bohmann, Geschäftsführer der Wiener Kinderfreunde, zeigt sich begeistert:

„Ganz intuitiv steigen die Kids auf das woom WOW und schon geht es los. Dabei werden spielerisch die Freude an Bewegung geweckt und die Motorik gefördert. Wir freuen uns über dieses tolle Bewegungs- und Mobilitätsangebot für die Allerkleinsten.“

Gemeinsam für mehr Chancen

Neben der Bewegungsinitiative unterstützt woom heuer auch das Kinderfreunde-Musical „Die drei Stanisläuse“ im Raimund Theater. Das kostenlose Kulturangebot richtet sich speziell an Kinder, die selten Zugang zu Theatererlebnissen haben. Unter dem Motto „Allen Kindern alle Chancen“ setzt sich woom damit auch für kulturelle Teilhabe und Chancengleichheit ein.