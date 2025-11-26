Die Wiener Linien sind Vorreiter, wenn es um die Dekarbonisierung des öffentlichen Verkehrs geht. Schon jetzt sind mehr als 80 Prozent der Fahrgäste umweltfreundlich mit U-Bahn, Straßenbahn und 70 elektrisch angetriebenen Bussen unterwegs. Nun setzen die Wiener Linien erneut ein Ausrufezeichen: Zehn Wasserstoffbusse des portugiesischen Herstellers CaetanoBus kommen künftig auf der Linie 39A zwischen Heiligenstadt und Sievering zum Einsatz. Das ist die erste Buslinie, die komplett mit Wasserstoff-Technologie unterwegs ist.

Von außen ähneln die Busse ihren Diesel-Vorgängern stark, die Technik dahinter ist allerdings eine ganz andere. Der Bus vereint Fahrzeugtechnologie aus der EU mit japanischer Wasserstoffkompetenz. Der 180 kW starke Elektromotor von Siemens bezieht seine Energie aus einer Brennstoffzelle von Toyota mit insgesamt 70 kW Leistung. Fünf Tanks auf dem Dach mit je 7,5 kg Kapazität (Gesamtkapazität: 37,5 kg) versorgen die Brennstoffzelle mit Wasserstoff. Damit schafft der Bus mehr als 400 Kilometer Reichweite, kann den ganzen Tag ohne Nachtanken unterwegs sein und dann sogar noch auf der Nachtbus-Linie eingesetzt werden – ein echter Vorteil im Öffi-Alltag. Durch die Verwendung der Wasserstoff-Technologie ist der Bus leichter als gleich große Elektro-Busse und daher für das hügelige Gelände bestens geeignet. Der Bus bietet Platz für 78 Fahrgäste, einen kombinierten Rollstuhl- und Kinderwagenplatz und ist voll klimatisiert.