Gerade jetzt zu Jahresbeginn, wenn das Wetter die Kleinen eher ins Wohnzimmer statt auf den Spielplatz schickt, wird das woom WOW zum echten Begleiter: Bewegung, Balance und Mobilität – drinnen möglich, schon ab neun Monaten.

Denn wer sagt, dass das erste „Radfahren“ nur draußen stattfinden muss?

„Wobbeln“ statt Fahren – ein neues Mobilitätskonzept

Mit dem woom WOW richtet sich das Unternehmen erstmals direkt an Babys und Kleinkinder zwischen neun Monaten und drei Jahren – eine Altersgruppe, für die es bisher kaum durchdachte Lösungen gab. Zentral ist der neue Bewegungsansatz: statt zu fahren, „wobbeln“ die Kleinsten – ein sanftes, kontrolliertes Hin- und Herwackeln. Das stärkt spielerisch Gleichgewichtssinn, Motorik und Körpergefühl – selbst dann, wenn das Laufen noch nicht ganz klappt.

„Ein echter Gamechanger“, so bezeichnete Nicole Lunzer, Vice President of Brand bei woom, das Produkt bereits zum Launch. Vier Monate später zeigt sich: Sie lag richtig.

Kindgerechtes Design von A bis Z

Ein Erfolgsfaktor ist das durchdachte Design. Der selbst-zentrierende Lenker unterstützt die Balancearbeit, während tiefer Rahmen, verlängerter Sattel und geräuschlose Reifen für die ideale Nutzung im Innenraum geschaffen sind. Alle Materialien sind schadstoffgeprüft – ein Muss für kleine Entdecker, die ihre Umgebung oft noch mit Mund und Händen erkunden. Und auch in Sachen Nachhaltigkeit punktet das WOW: bis zu 98 Prozent recyceltes Material, Produktion in Portugal und ein langlebiges Composite-Design.

Abenteuer inklusive: Buddy, Büchlein & sofort startklar

Ein Highlight für Familien ist das Rundum-Paket: Das woom WOW kommt vormontiert und mit einem liebevoll gestalteten Abenteuer-Büchlein – plus der Plüschfigur “Buddy“, die Kindern beim ersten Kontakt Sicherheit gibt. So wird aus dem neuen Laufrad gleich ein mini-Abenteuer.

Starker Marktstart: Über 15.000 Kinder „wobbeln“ bereits

Die Nachfrage zeigt deutlich, wie gut das Konzept ankommt: Seit Marktstart im Oktober 2025 haben bereits mehr als 15.000 Kinder das WOW in ihren Alltag integriert.

Erhältlich ist das Produkt nicht nur über das woom-Händlernetz, sondern auch in über 80 Baby- und Kinderfachgeschäften sowie in renommierten Department Stores wie dem Steffl in Wien oder dem KaDeWe in Deutschland. „Der schnelle Erfolg beweist, wie groß der Bedarf an hochwertigen, sicheren und entwicklungsfördernden Mobilitätslösungen ist.“

…erklärt woom-CEO Bernd Hake.