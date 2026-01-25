Tierische Vielfalt unter einem Dach

In einer der beiden Hallen steht der Hund im Mittelpunkt. Actionflächen laden zu Hundeturnen, Heuballenrennen, Bällebad und dem neuen Parkour ein. Mitmachen ist ausdrücklich erwünscht – Langeweile bleibt draußen an der Leine.

Die zweite Halle schlägt leisere, aber nicht weniger faszinierende Töne an. Hier schnurren hunderte Katzen bei der großen ÖVEK-Katzenausstellung. Nager zeigen sich in vorbildlich gestalteten Gehegen und Alpakas sorgen im Freigelände für flauschige Begegnungen.

Bühne frei für alle Vierbeiner

Acht Aktionsflächen sorgen für ein dichtes, abwechslungsreiches Programm. Publikumslieblinge wie Lukas Pratschker und Leonid Beljakov sind ebenso dabei wie Hütevorführungen mit Border Collies und Gänsen.

Fachvorträge für Hunde- und Katzenhalter wurden technisch aufgerüstet und bieten nun noch mehr Komfort – Wissen auf Augenhöhe, mit viel Praxisbezug. Nach längerer Pause kehrt auch „Österreichs Hundestar“ zurück, ein Mitmachbewerb, der zeigt, wie viel Freude Training machen kann.

Exotica, Pflanzen und Genuss

Im Exotica-Bereich trifft Gänsehaut auf grünes Glück: Von Spinnen und Skorpionen bis zu Terrarien, Zubehör und fachkundiger Beratung ist alles vertreten. Die neu benannte EXOTICA Pflanzenraritätenbörse bringt botanische Schätze aus ganz Europa nach Wien, inklusive Samen, Kakteen, Orchideen und fleischfressender Pflanzen.

Auch kulinarisch wird aufgerüstet. Österreichs beste Foodtrucks ziehen ins Freigelände, begleitet von einer Frühlingsausgabe der Vienna BBQ Days. Mit einem Ticket ist alles inklusive – zum fairen Preis.

Haustiermesse Wien 2026

28. Februar & 1. März 2026 , 10–18 Uhr

Marx Halle, 1030 Wien

www.haustiermesse.info