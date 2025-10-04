Ein neuer Treffpunkt für Kreativität lädt zum Grand Opening ab 5. Oktober 2025 in der Landstraße: das Zolta Ceramics Studio. Die syrische Künstlerin Sirin AlMasri verwandelt 130 m² in der Viehmarktgasse 3 in einen Ort für Kunst, Begegnung und Gemeinschaft. Offen für alle, die mit Ton und Farbe arbeiten möchten.

„Ton ist universell, er verbindet uns mit der Erde und miteinander”, sagt Sirin AlMasri. Mit dem Zolta Ceramics Studio verwirklicht die 1993 in Damaskus geborene Künstlerin ihre Vision von einem Raum, in dem Menschen abseits des digitalen Alltags achtsam gestalten und sich selbst neu erfahren können.

Ort der Begegnung und Offenheit

Der Name „Zolta“ ist Programm. Im Litauischen bedeutet er Gelb, ein Symbol für Licht und Optimismus, im Spanischen erinnert er an Vollendung. Bei dem Logo treffen zwei Keramikformen aufeinander, die in stillem Dialog stehen: ein Bild für Offenheit, Verbindung und kreative Prozesse. Sirin selbst kam 2022 als Geflüchtete nach Wien. Der Neuanfang war schwierig, doch gerade aus dieser Erfahrung entstand der Wunsch, einen künstlerischen Ort für alle zu schaffen. „Es ist eine große Ehre, mein Wissen weiterzugeben, die Kreativität meiner Besucher zu fördern und ihnen das schöne Gefühl zu schenken, etwas mit den eigenen Händen geschaffen zu haben“, erzählt sie.

Painting Bar: Kreativität zum Mitnehmen

Die Painting Bar ist ideal für alle, die spontan und ganz ohne Vorkenntnisse kreativ werden möchten. Man wählt aus einer liebevoll zusammengestellten Kollektion an Keramiken, bemalt diese nach eigenen Ideen und überlässt Glasur und Brennofen den Profis. Nur zwei Stunden später hält man ein alltagstaugliches, individuelles Stück in Händen – ein Stück „Kunst to go“.

Ceramic Making Studio: Arbeiten mit Tiefe

Für alle, die tiefer in das Handwerk der Töpferkunst eintauchen wollen, gibt es das Ceramic Making Studio. Sieben Töpferscheiben, großzügige Handaufbau-Tische, Gipsformen, Pressen und zwei große Brennöfen stehen bereit. Ob eigenständiges Arbeiten oder begleitete Kurse: Hier entsteht alles, von der schlichten Schale bis zur experimentellen Skulptur. „Die Arbeit mit Ton ist für mich ein meditativer Prozess mit unendlichen Möglichkeiten“, erklärt Sirin. „Besonders stolz bin ich, wenn Teilnehmende ihre ersten eigenen Stücke fertigstellen, Dieses Gefühl ist kaum in Worte zu fassen.“

Gemeinschaft, Genuss und Design

Zolta ist bewusst mehr als ein Atelier: Maßgefertigte Möbel, nachhaltige Materialien und helle Räume fördern Austausch und Inspiration. Die Coffee Corner lädt mit Espresso, Matcha oder heißer Schokolade zu Pausen ein. Privatpersonen können Kurse und Workshops buchen, kleine Geschenke im Shop erwerben oder bei Malbar-Sessions entspannen. Unternehmen finden kreative Team-Events, die Zusammenarbeit stärken. Sammler und Designliebhaber entdecken limitierte Serien oder beauftragen individuelle Kunstwerke.

Ein Fest für die Sinne: Grand Opening

Die offizielle Eröffnung findet am Sonntag, 5. Oktober 2025, von 15 bis 19 Uhr statt. Neben einer Solo-Ausstellung der Gründerin gibt es Mini-Workshops, kinderfreundliche Aktionen und ein multisensorisches Rahmenprogramm mit Partner wie Lush Handmade Cosmetics, Bloomd und Rajaa’s Food. Düfte, Blumen, vegane Köstlichkeiten und Keramik verweben sich dabei zu einem Erlebnis für alle Sinne.

Ein Geschenk an die Landstraße

Die Landstraße ist für Sirin mehr als ein Standort. Sie liebt den Belvedere-Garten und die vielen kleinen Parks, die zum Auftanken einladen. Auch kulturelle Orte wie die Marx Halle oder Kreativmärkte wie „Wild im West“ inspirieren sie. „Mein größter Wunsch wäre, auch hier zu wohnen. Das würde mir ein starkes Gefühl von Gemeinschaft schenken“, sagt sie. Dass sie in weniger als zwei Jahren ein Studio aufgebaut hat, erfüllt sie mit Stolz. Doch noch wichtiger sind ihr die Menschen, die Zolta mit Leben füllen. „Zolta soll ein kreativer Rückzugsort und ein Zentrum für künstlerischen Ausdruck sein. Ein Ort, an dem man die Freude am eigenen Schaffen entdecken und leben kann.“

Zolta Ceramics Studio

Viehmarktgasse 3, 1030 Wien

Mehr Informationen: www.zolta.me