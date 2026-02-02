Mit dem neuen GB*Wohntreff „Zuhause im Grätzl“ startet die Gebietsbetreuung heuer ein kostenloses Informations- und Beratungsangebot direkt im Stadtteil. Auch im 15. Bezirk erhalten Bewohner bei fünf Terminen persönliche Beratung, Infos zum Alltag im Grätzl und das Zusammenleben in der Nachbarschaft. Und das völlig kostenlos.

Der nächste Schritt

„Von der ersten eigenen Wohnung über das selbstständige Wohnen im Alter bis zum guten Miteinander im Grätzl – Wohnen begleitet uns ein Leben lang. Jetzt gehen wir den nächsten Schritt! Künftig informiert die Stadt in den Gebietsbetreuung-Stadterneuerung-Lokalen vor Ort zu praxisnahen Angeboten“, betont Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál.

Breites Angebot

Vorort stehen zahlreiche Experten zur Verfügung: das GB*-Team, das Wohnservice, die Mieterhilfe, der Fonds Soziales Wien, das Frauenservice (MA 57), die Kompetenzstelle barrierefreies Planen, Bauen und Wohnen (MA 25) und und weitere Kooperationspartner. “Der GB*Wohntreff ‚Zuhause im Grätzl‘ ist ein Informationsangebot und ein Raum, wo sich Menschen treffen und austauschen können,” so der lokale GB*-Vertreter Daniel Dutkowski.

Die konkreten Termine

Die fünf Termine in der Sechshauser Straße 23 im 15. Bezirk:

– Stadtteil aktuell: Was tut sich in Rudolfsheim-Fünfhaus? Stadtteilprojekte, Neubauten und Nachbarschaft: 4. Februar, 17–20 Uhr.

– Wer unterstützt mich als Alleinerzieherin? Angebote und Vernetzung in der Nachbarschaft: 4. März, 17-20 Uhr.

– Älter werden, wohnen bleiben: Barrierefreies Wohnen und Pflege zu Hause: 1. April, 17-20 Uhr.

– Mein Recht als Mieter: Mietvertrag, Betriebskosten-Abrechnung, Rechte und Pflichten: 3. Juni, 17-20 Uhr.

– Meine erste Wohnung: Tipps, Infos, Beratung zu leistbarem Wohnen für Menschen in Ausbildung: 4. November, 17-20 Uhr.

Mehr Infos: GB*Wohntreff