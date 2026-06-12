180 Jahre im Einsatz für die Tiere

Der Wiener Tierschutzverein blickt auf eine beeindruckende Geschichte zurück: Seit seiner Gründung im Jahr 1846 durch den Schriftsteller und Tierschützer Dr. Ignaz Franz Castelli setzt sich die Organisation unermüdlich für das Wohl von Tieren ein.

Zum 180-jährigen Bestehen ist im echomedia Buchverlag der Jubiläumsband „180 Jahre Tierschutz in Österreich“ erschienen, der die bewegte Entwicklung des Vereins und des Tierschutzgedankens in Österreich dokumentiert.

Von den Anfängen bis zur modernen Tierrettung

Was heute selbstverständlich erscheint, war vor 180 Jahren noch alles andere als üblich. Der Wiener Tierschutzverein gehörte zu den ersten Organisationen, die sich aktiv gegen Tierquälerei einsetzten und ein Bewusstsein für den respektvollen Umgang mit Tieren schufen. Das neue Buch zeichnet diesen Weg nach – von den ersten Initiativen im 19. Jahrhundert bis zu den heutigen Tierrettungs-, Pflege- und Aufklärungsprojekten von Tierschutz Austria.

Auf 160 Seiten erwarten die Leserinnen und Leser historische Dokumente, eindrucksvolle Bilder und berührende Tiergeschichten. Gleichzeitig zeigt die Publikation, wie sich das gesellschaftliche Verständnis von Tierschutz über die Jahrzehnte verändert hat und welche Herausforderungen die Zukunft bereithält.

Historische Erfolge und aktuelle Herausforderungen

Das Werk beleuchtet nicht nur die Geschichte eines der ältesten Tierschutzvereine der Welt, sondern auch zahlreiche politische und gesellschaftliche Meilensteine. Es zeigt, wie engagierte Menschen über Generationen hinweg für bessere Lebensbedingungen von Tieren gekämpft haben und welche Fortschritte dadurch erzielt werden konnten.

Mit dem Kauf des Buches unterstützen Leserinnen und Leser zudem direkt die Arbeit von Tierschutz Austria und leisten damit einen Beitrag zum Schutz von Tieren in Österreich.

Buchpräsentation in Wien

Die offizielle Präsentation des Jubiläumsbandes findet am 24. Juni 2026 um 18.30 Uhr in der Thalia Buchhandlung Wien-Mitte (W3) statt.

Der Eintritt ist frei. Keine Anmeldung erforderlich.

180 Jahre Tierschutz in Österreich

echomedia Buchverlag

160 Seiten, gebunden, Format 18 x 22 cm

ISBN: 978-3-903654-02-0

Preis: 22,90 Euro

Gewinnspiel

Wir verlosen drei Exemplare des Buches „180 Jahre Tierschutz in Österreich“! Wer in die faszinierende Geschichte des österreichischen Tierschutzes eintauchen möchte, sollte diese Chance nicht verpassen.