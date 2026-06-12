Wenn der Sommer ruft: Darling, ich bin im Kino!

Filmfreunde, aufgepasst: Bald gibt es wieder das beliebte Sommerkino auf den verschiedenen Märkten der Stadt – gratis, aber nicht umsonst.

Traditionell veranstalten das Marktamt und das VOLX-Kino in der warmen Jahreszeit Filmvorführungen auf den Bauernmarktplätzen Wiens. Und: Für alle Gäste gibt’s vom Marktamt gratis Popcorn direkt aus der Popcorn-Maschine – solange der Vorrat reicht. Gezeigt werden neben internationaler Filmproduktionen Werke heimischer Regisseure.

Der Eintritt ist frei

„Das Marktsommerkino ist eine echte Erfolgsgeschichte und wird natürlich fortgesetzt. Unsere Märkte sind heute lebendige Grätzlzentren, die Kulinarik, Nahversorgung und Gemeinschaft verbinden”, so Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling.

Darf’s ein bisserl mehr sein?

Marktamtsdirektor Andreas Kutheil ergänzt: „Unter dem Motto ,Darf`s ein bisserl mehr sein?’ lässt sich das Marktamt immer etwas Neues einfallen, um auf unsere tollen Märkte aufmerksam zu machen.”

Märkte immer beliebter

Zudem haben Wiens Märkte heuer mehr Besucher als je zuvor. Bei der jährlichen Frequenzzählung wurden im Mai 2026 pro Woche 696.167 Menschen gezählt. Hochgerechnet auf das Jahr ergibt das 36,2 Millionen Kunden auf den Märkten.

Die nächsten Termine

2.7., 21.00 Uhr, KARMELITERMARKT, 1020 Wien:

QUEERTACTICS-Kurzfilmprogramm GOLDENE MEDUSA 2025

8.7., 21.00 Uhr, KARMELITERMARKT, 1020 Wien: THE MILLION DOLLAR BET

16.7., 21.00 Uhr, MEIDLINGER MARKT, 1120 Wien: DIE ROSENSCHLACHT

23.07., 21.00 Uhr, FLORIDSDORFER MARKT, 1210 Wien: INDIEN

30.7., 21.00 Uhr, SCHWENDERMARKT, 1150 Wien: HOW TO BE NORMAL

6.8., 21.00 Uhr, NASCHMARKT, 1060 Wien: HOW TO MAKE A KILLING

13.8., 21.00 Uhr, VOLKERTMARKT/-PLATZ, 1020 Wien: DAS LEHRERZIMMER

21.8., 20.00 Uhr, BRUNNENMARKT, 1160 Wien: NARBEN EINES PUTSCHES

27.8., 20.00 Uhr, VOLKERTMARKT/-PLATZ, 1020 Wien: ZUSAMMENLEBEN