Baustellen-Sommer lässt viele Lenker zittern!

Die Stadt, die Stadtwerke und Partner versichern: “Die Sommer-Baustellen sind gut abgestimmt und sorgfältig geplant.”

Es ist jedes Jahr das gleiche: In der Ferien- und Urlaubszeit sind weniger Autos auf den Straßen – damit bieten sich Umbauten zwangsläufig an. So auch heuer, wie die Stadt betont: “Von der Modernisierung des Öffi-Netzes über die Erneuerung wichtiger Brücken und Wasserleitungen, dem Radwegeausbau bis hin zu neuen klimafitten Plätzen und begrünten Straßenräumen wird in ganz Wien gearbeitet.”

Enge Abstimmung nötig

Erkärtes Ziel ist es, notwendige Maßnahmen für Wiens Infrastruktur umzusetzen und gleichzeitig die Auswirkungen auf den Alltag der Wienerinnen und Wiener so gering wie möglich zu halten. Arbeiten werden möglichst gebündelt und gleichzeitig durchgeführt, um Bauzeiten zu verkürzen und zusätzliche Baustellen zu vermeiden.

Viele Herausforderungen

“Ob neue Gleise der Wiener Linien, sichere Brücken, Leitungen für frisches Wiener Hochquellenwasser, der Ausbau der Fernwärme oder Projekte der erfolgreichen Raus-aus-dem-Asphalt-Offensive: Wien investiert gleichzeitig in viele Zukunftsprojekte”, betont Baustellen-Koordinator Christian Zant.

Netz erst recht

“Mit unserer Modernisierungsoffensive ‚Netz erst recht!‘ investieren wir auch heuer konsequent in die Infrastruktur: 2026 erneuern wir insgesamt rund 12,5 Kilometer Gleise und 33 Weichen”, zählt Gudrun Senk von den Wiener Linien auf.

Engpass Währinger Straße

Einen Schwerpunkt bildet der Bereich Währinger Straße, Spitalgasse und Nußdorfer Straße, wo von 13. Juli bis Ende August rund 500 Meter Gleise und Weichen erneuert werden. Gleichzeitig werden nötige Vorarbeiten wie Leitungsumlegungen für die künftige U5 bis Hernals durchgeführt.

Arbeiten in der Innenstadt

Auch am Universitätsring, Schottenring und in der Akademiestraße werden Gleise und Weichen erneuert. Dadurch kommt es zu Anpassungen bei den Linien 1, 62, 71 und D. Am Ring bleiben jeweils zwei Fahrstreifen zur Nutzung erhalten, wovon ein Fahrstreifen über das betriebslose Gleis geführt wird.

Dornbacher Straße, Hernalser Hauptstraße

Parallel dazu schreiten die Arbeiten in der Dornbacher Straße und Hernalser Hauptstraße voran: Insgesamt werden heuer rund 1.500 Meter Gleise erneuert. Ab 28. Juli geht es in die finale Phase und die Linie 43 fährt ab dann zwischen Schottentor und Hernals, Wattgasse.

Arbeiten im Öffi-Netz

Auf der U3 werden von 13. Juli bis Ende August Weichen und Gleiskreuzungen erneuert. Die U3 fährt in dieser Zeit geteilt zwischen Ottakring und Hütteldorfer Straße bzw. Westbahnhof und Simmering. Als Ersatz stehen die Ersatz-Straßenbahn E3 sowie die Linien 46, 48A und 49 zur Verfügung.