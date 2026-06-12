Rubenspark wird erweitert und umgestaltet

Termin gleich notieren: Am 30. Juni werden die finalen Pläne präsentiert.

Die Umgestaltung des Rubensparks geht in die finale Phase, nachdem im Vorjahr die Erweiterung und Neugestaltung des Parks mit den Anrainern geplant wurde. Nun wurden die letzten Rückmeldungen eingearbeitet und der Öffentlichkeit vorgestellt.

Neue Spiel- und Sportgeräte

Der erweiterte Parkbereich soll künftig neue Spiel- und Sportgeräte, attraktive Sitzbereiche sowie 24 neue Bäume bieten. Der Park wächst zudem um rund 400 m² neue Grünfläche. Auch der Ballspielbereich und die Hundezone werden rundum erneuert.

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Alle Anrainer sind von der Bezirksvorstehung zum Kommen eingeladen: Dienstag, 30. Juni, 16 bis 18 Uhr, Rubenspark.

Der Baubeginn ist für Herbst 2026 geplant, die Fertigstellung soll bis Mitte 2027 erfolgen. Gemeinsam mit der Erweiterung der künftig ganztägigen Volksschule Elisabethschule und der Neugestaltung ihres Vorplatzes entsteht rund um den Rubenspark eine neue Grätzl-Grünoase.