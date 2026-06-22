20. Gemeindebau NEU in Simmering mit 130 Bewohnern

Simmering hat nun seinen ersten Gemeindebau NEU. Flexible Grundrisse und Barrierefreiheit prägen das Wohnhaus in der Hoefftgasse. Rund 130 Bewohner ziehen in den wienweit 20. Gemeindebau NEU.

Mit dem Wohnhaus in der Hoefftgasse wurden 20 Gemeindebauten NEU in Wien fertiggestellt und 2.114 neue Gemeindewohnungen in 12 Bezirken geschaffen. Insgesamt wohnen damit mittlerweile über 4.900 Wiener in einer neuen Gemeindewohnung. Weitere 1.000 sind aktuell in Bau.

„Mit dem 20. Gemeindebau NEU in der Hoefftgasse ist ein wichtiger Meilenstein für leistbares und sicheres Wohnen in Wien erreicht. Die Stadt wächst und mit ihr die Zahl der Gemeindewohnungen – aktuell sind 1.000 weitere Gemeindewohnungen in Bau. Denn ein leistbares und sicheres Zuhause ist die Basis für alles – für Unabhängigkeit und Sicherheit, für Chancen und Lebensqualität. Deshalb bauen wir konsequent weiter – und schaffen neuen, leistbaren Wohnraum für die Wienerinnen und Wiener“, betont Wohnbaustadträtin Elke Hanel-Torsch.

„Der neue Gemeindebau NEU fügt sich mit seiner vielfältigen und zukunftsorientierten Wohnqualität hervorragend in unseren Bezirk ein. Das klimafreundliche Wohnprojekt schafft nicht nur neuen Wohnraum, sondern auch neue Begegnungsorte und mehr Grün – ein echter Gewinn für Simmering“, freut sich Bezirksvorsteher Thomas Steinhart

Ein Zuhause zum Wohlfühlen

Die 1 bis 5 Zimmer-Wohnungen (39 bis 112 m2) überzeugen durch flexible Grundrisse, große private Freibereiche wie Balkon, Loggia oder Terrasse. Alle Freibereiche sind direkt vom Wohnraum zugänglich und bieten durch Balkonüberhänge und außenliegendem Sonnenschutz optimalen Hitzeschutz im Sommer.

Besonders spürbar wird das Konzept dort, wo Menschen zusammenkommen: auf der begrünten Gemeinschaftsterrasse unter der Pergola, bei den Hochbeeten, im Gemeinschaftsraum und auf den Spiel- und Aufenthaltsbereichen. Hier wird das nachbarschaftliche Miteinander gefördert. Ergänzt wird das Angebot durch großzügige Räumlichkeiten im Erdgeschoß, die in Zukunft für einen Pensionistenklub genutzt werden.

Barrierefreiheit im Gemeindebau NEU

Barrierefreiheit sowie flexible Grundrisse, die erlauben die eigene Wohnung an unterschiedliche Lebensbedürfnisse anzupassen, sind ein wichtiger Bestandteil aller neuen Gemeindebauten. Im Wohnungsangebot sind rund 10 % der Wohnungen – mindestens eine Wohnung pro Wohnungstyp – als rollstuhlgerechte Wohnungen ausgeführt. Die Planung erfolgt nach der ÖNORM B 1600 und ermöglicht eine selbstständige, sichere und komfortable Nutzung für Menschen mit unterschiedlichen Bedürfnissen. Die Wohnungen verfügen über normgerechte Einbauhöhen für Steckdosen und Schalter, bodenebene Duschen, barrierefreie Badezimmer, extra breite Türen sowie rutschfeste Bodenbeläge. Großzügige Bewegungsflächen und vorbereitete Vorrichtungen für Haltegriffe unterstützen eine sichere und selbstständige Nutzung im Alltag.

„Unser Ziel ist es, Rollstuhlfahrer und Personen mit barrierefreiem Wohnbedarf ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen und den Gemeindebau NEU langfristig zukunftsfit zu gestalten“, betont Wohnbaustadträtin Hanel Torsch.

Rollstuhlfahrer und Personen mit barrierefreiem Wohnbedarf können bei der Wohnberatung Wien einen speziellen Antrag stellen.

Infos gibt’s auf wienerwohnen.at