Beherztes WBB-Team trotzte der Hitze der Stadt!

Das Benefiz-Turnier der Bestattung war ein voller Erfolg. Trotz der Hitze des Nachmittags konnte das Wiener-Bezirksblatt-Team gut mithalten.

Gleich vorweg: Bei dem Turnier am Polizeisportplatz (Kaisermühlen) am Samstag Nachmittag ging es für viele Sportler ums “Überleben”. Temperaturen von mehr als 34 Grad verlangten den Spielern alles ab. Insofern sind sie alle Sieger.

Spannende Matches

Auch das Wiener Bezirksblatt-Team von Kapitän Hans Steiner haderte nur kurz mit den drei Unentschieden, war am Ende mit dem spannenden 5:4 im Elferschießen zufrieden. “Es war ein wirklich toller Nachmittag, wir haben enorm viel Spaß gehabt”, so WBB-Teammitglied Gerhard Cech.

Alle Teams haben beherzt gekämpft (Bild: Bestattung Wien).

Volksfest-Stimmung

Mitgemacht haben noch folgende Teams: Bestattung I und II, Team Bildungsakademie, Vienna Capitals, Berufsfeuerwehr, Polizei, Berufsrettung, Häuser zum Leben, ÖBV (Beamtenversicherung). “Wir danken allen Mannschaften fürs Mitmachen und für die gezeigten Leistungen”, betonte Moderator Bernhard Salzer von der Bestattung.

Nach den schweißtreibenden Matches gab es noch genug “Gspritzte” und eine feine Grillerei. Das ließ manche die Strapazen schnell wieder vergessen …

Hier noch Impressionen des Turniertages und des WBB-Teams (Hans, Gerhard, Manuel, Rafael, Julian, Ernö, Dieter, Berber, Harald, Willi, Martin, Toni, Maskottchen Silvia & Helga):

Alle Bilder: Silvia Steiner, Helga Kununiotis