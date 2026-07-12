Klassik ohne Grenzen: Festival bringt die Welt nach Wien

Das Golden July Music Festival Vienna ist im Anmarsch und garantiert, dass die Stadt eine Woche lang zur internationalen Bühne der klassischen Musik wird.

Von Mozart bis Moderne, von Europa bis Asien: Das Golden July Music Festival Vienna bringt vom 20. bis 25. Juli internationale Musiker in die Musik-Hauptstadt. In den historischen Räumen des Palais Pálffy und zum glanzvollen Finale im Musikverein erwartet das Publikum eine Festivalwoche, die klassische Meisterwerke, neue musikalische Perspektiven und junge Talente miteinander verbindet.

Ein Ort des Austausches

Unter der künstlerischen Leitung des Pianisten Byron Yue treffen renommierte Künstler aus verschiedenen Ländern auf den musikalischen Nachwuchs einer internationalen Sommerakademie. Das Besondere dabei: Das Festival versteht sich nicht nur als Konzertreihe, sondern als Ort des Austauschs. Lecture Concerts, Klavierabende und Nachwuchskonzerte eröffnen spannende Einblicke.

Hochkarätiger Auftakt

Bereits das Eröffnungskonzert am 20. Juli verspricht einen hochkarätigen Auftakt. Tenor Arthur Espiritu gestaltet gemeinsam mit den Pianisten Adonis Gonzalez, Christian Sanders und Anastasia Gamalei-Voskresenskaia einen Konzertabend, der die internationale Ausrichtung des Festivals unterstreicht.

Chinesische Klaviermusik

Ein besonderer Programmpunkt erwartet Musikliebhaber am 23. Juli. Pianistin Xie Jingxian widmet sich in einem Lecture Concert der faszinierenden Welt chinesischer Klaviermusik und zeigt, wie reich und vielfältig diese in Europa noch wenig bekannte Tradition ist. Im Anschluss präsentiert Anastasia Gamalei-Voskresenskaia mit ihrem Klavierabend “Extreme Romantic” virtuose Werke der großen romantischen Epoche.

Auch der musikalische Nachwuchs erhält eine prominente Bühne. Beim Konzert der Teilnehmer der Sommerakademie am 24. Juli zeigt sich, welche Talente die internationale Klassikszene von morgen prägen könnten.

Abschluss-Gala im Gläsernen Saal

Den feierlichen Höhepunkt bildet schließlich die Abschlussgala am 25. Juli um 19.30 Uhr im Gläsernen Saal des Wiener Musikvereins. Die Pianisten Florian Reider, Adonis Gonzalez und Byron Yue gestalten gemeinsam mit Sopranistin Claudia Puhr einen festlichen Konzertabend zu Ehren des „Flame of Peace Award“ von Herta Margarete Habsburg-Lothringen. Damit verbindet das Festival musikalische Exzellenz mit einer Botschaft des Friedens und der internationalen Verständigung.

Ein weiterer Pluspunkt: Der Eintritt zu den Veranstaltungen im Palais Pálffy erfolgt gegen freie Spende. Für die Gala im Musikverein ist der Eintritt ebenfalls kostenlos, eine Anmeldung ist jedoch erforderlich.