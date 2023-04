300-Jahre-Feier: Belvedere lädt am 13. und 14. Mai zum Frühlingsfest!

An allen drei Museumsstandorten und in der barocken Parkanlage werden 300 Jahre Belvedere gefeiert – bei freiem Eintritt! Besucher erwartet ein tolles Programm in den Museen sowie in den Gärten. Für Kinder und Familien gibt es im Bereich der ehemaligen Menagerie spannende Kreativstationen. Außerdem finden Performances der Künstler Verena Dengler, Thomas Geiger und Kateřina Šedá rund um das Obere Belvedere statt. Ein abwechslungsreiches kulinarisches Angebot und ein eigenes Sonderpostamt bereichern das Frühlingsfest zusätzlich.