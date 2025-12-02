Die Naturfreunde sind aus dem Bewegungsangebot der Stadt nicht wegzudenken. Seit mehr als 130 Jahren gehören sie mit ihren vielfältigen Aktivitäten zu Wien wie der Prater – dazu zählen etwa die vielen sportlichen Angebote, die eigenen bewirtschafteten Hütten und eine klare Verantwortung für das freie Wegerecht sowie den Naturschutz.

Geplante Verjüngung

Nach gut zwei Jahrzehnten mit Ex-Stadtrat Rudi Schicker an der Spitze ist es jetzt Zeit für einen Wechsel. Bei der Landeskonferenz wurde Filip Worotynski neu gewählt: “Es ist mir eine große Freude, aber auch eine Ehre, für diese historische Organisation Verantwortung zu übernehmen. Gleichzeitig freue ich mich, mit der Leidenschaft für Berge und Natur neue Menschen für unsere Bewegung begeistern zu können.”

Wichtiges Ehrenamt

Als Mitgliederorganisation wird jeher auf Menschen gebaut, die sich ehrenamtlich engagieren, betont der neue Vorsitzende. “Dieses Engagement soll weiter gestärkt werden – es bildet die Grundlage für das breite Angebot, von Touren und Ausbildungsprogrammen bis zur Jugendarbeit und zu Naturschutzprojekten.” Gleichzeitig wollen die Naturfreunde als moderne und zugängliche Bewegung verstanden werden.

