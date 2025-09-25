Insgesamt 950 Tiere fanden in den vergangenen Monaten ihren Weg ins TierQuarTier Wien – viele davon in einem kritischen gesundheitlichen Zustand. Über 200 Hunde, davon 105 Fundtiere – 59 konnten bereits wieder an ihre Besitzer:innen übergeben werden, die übrigen suchen nun ein liebevolles Zuhause. Mehr als 600 Katzen, darunter 470 Fundtiere – nur 120 wurden wieder abgeholt. 100 Kleintiere, von denen nur ein einziges von seinen Halter:innen retour genommen wurde.

„Viele Tiere kommen stark verletzt, unterernährt oder krank zu uns. Für unser Team ist das gerade in den Sommermonaten eine enorme Herausforderung.“

…erklärt TierQuarTier-Betriebsleiter Thomas Benda.

Chippen schützt und erleichtert die Rückgabe

Besonders bei Katzen ist die Rückführung oft schwierig. Ruth Jily, Leiterin des Wiener Veterinäramts, appelliert deshalb: „Damit gerade entlaufene Katzen schnell zu ihren Besitzer:innen zurückgebracht werden können, sollten alle Katzen – auch Wohnungskatzen – gechippt und registriert werden.“

Verantwortung vor der Anschaffung

Neben der medizinischen Versorgung ist es das Ziel des TierQuarTiers, die Tiere langfristig in gute Hände zu vermitteln. „Ein Haustier bedeutet Verantwortung für viele Jahre – emotional und finanziell“, so Benda. „Bitte überlegen Sie sich diesen Schritt gut, um Leid und Aussetzungen zu verhindern.“

Hohe Kosten für das Tierheim

Die Versorgung der zahlreichen Fundtiere ist nicht nur arbeitsintensiv, sondern auch kostspielig. Alle medizinischen Behandlungen und die Unterbringung werden ausschließlich vom Tierheim finanziert.

Wer helfen möchte, kann das TierQuarTier Wien mit Spenden oder Tierpatenschaften unterstützen. „Jede Spende hilft uns, verletzte Tiere zu versorgen und ihnen eine zweite Chance zu geben“, betont Benda.

So finden Sie Ihr Tier wieder

Alle Fundtiere werden online veröffentlicht: www.wien.gv.at/fundtiere

Notieren Sie die Fund-ID und kontaktieren Sie die angegebene Organisation.

Bei Hinweisen zu Besitzer:innen: direkt beim Fundservice für Haustiere anrufen: +43 1 4000-8060

Wichtig: Das Aussetzen von Tieren ist gesetzlich verboten und kann mit Geldstrafen bis zu 7.500 Euro geahndet werden.

©TierQuartier Wien