50 Jahre Kurpark Oberlaa: Feiern Sie am Wochenende mit!

Die Wiener Stadtgärten laden zum bunten Jubiläumsfest für die ganze Familie am 1. und 2. Juni auf der Wiese am Rosenberg. Musik, Mitmach-Aktionen, Führungen und eine Rätsel-Ralley warten auf die großen und kleinen Besucher.

Der über 600.000 m2 große Kurpark Oberlaa feiert heuer seinen 50. Geburtstag. Die einst von der Ziegelindustrie im 19. Jahrhundert hinterlassene, nicht mehr nutzbare Fläche erblühte 1974 bei der Internationalen Gartenschau zu neuem Leben. Im Anschluss an die Veranstaltung wurde die Parkanlage für die Bevölkerung geöffnet und ist seither ein beliebter Erholungsraum für die Wienerinnen und Wiener.

Abwechslungsreiches Programm für die ganze Familie

Zum Jubiläumsfest erwartet Familien ein vielfältiges Unterhaltungs- und Informationsangebot. Kleine Stadtgärtner können sich beim Kräutertopfen ausprobieren, die Malschaukel testen oder erfahren, wie aus Biomüll und Gartenabfällen in einer Wurmkiste wertvoller Humus entsteht. Information und Beratung rund um den Klimaschutz gibt es zum Beispiel mit Tipps vom Pflanzenschutz der Wiener Stadtgärten für den eigenen naturnahen Garten. Zusammen mit Experten der Wiener Stadtgärten können Kinder mit Spielzeug einen klimafitten Park nach ihren Vorstellungen gestalten. Die Blumengärten Hirschstetten und der zoologische Garten stellen ihre Gartenanlage samt tierischen Bewohnern vor.

Die Geschichte des Kurparks entdecken

Passend zum Jubiläum können kleine Besucherinnen und Besucher in die Geschichte des Kurparks Oberlaa bei der Rätsel-Ralley eintauchen. Für Erwachsene versprechen Führungen durch ausgewählte Themengärten eine Reise in die Vergangenheit. Die Führungen finden an beiden Veranstaltungstagen um 11 Uhr, 13.30 Uhr und 16 Uhr statt – der Treffpunkt ist beim Rosenberg. Eine kleine Ausstellung zur Geschichte vom Kurpark Oberlaa rundet das Angebot ab. Des Weiteren präsentieren die Wiener Stadtgärten ihr breites Aufgabengebiet. Die Musik von DJ Alex List von Radio Wien sorgt für gute Stimmung. Für den kleinen und großen Hunger gibt es unterschiedliche Gastronomie-Angebote.

1.–2. Juni, 10–18 Uhr

Wiese beim Rosenberg, Kurpark Oberlaa

1100 Wien

Eintritt frei!

Erreichbarkeit

Da das Fest im nördlichen Teil des Parks stattfindet, wird empfohlen, umweltfreundlich mit dem Bus anzureisen und den Nordeingang zu nutzen:

Bus 68A – Haltestelle „Kurpark Nordeingang” oder Bus 69A – Haltestelle „Filmteich” (circa 350 m Fußweg zum Nordeingang). Bei der Anreise mit der U1 (Station Oberlaa) steht ein kostenloser E-Transfer zur Verfügung.