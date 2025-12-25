Rund zwölf Monate nach dem fulminanten Auftakt kommt das Festjahr zu seinem Höhepunkt – und Finale. Mit dabei sind jene Künstler:innen, die bereits das Jubiläum eröffnet haben: Nikolaus Habjan, Martin Grubinger und Ankathie Koi. Dazu gesellen sich Max Emanuel Cencic, Miriam Kutrowatz, das Wiener KammerOrchester unter Christoph Huber, The Percussive Planet Ensemble, Johnny Bertl & Band, Felix Kramer, Josef Ellers, Sophia Gorgi und die Flying Schnörtzenbrekkers. Gemeinsam heißt es ein letztes Mal: „Wien in Strauss und Braus“.

Der Abend startet mit den Klassikern „By Strauss“: Dabei erlebt man alle 13 Operetten, die im Theater an der Wien uraufgeführt wurden, in einem schwungvollen Schnelldurchlauf – von „B(linde Kuh)“ bis „Z(igeunerbaron)“. Countertenor Max Emanuel Cencic gibt den legendären Orlofsky („Ich lade gern mir Gäste ein“) und Miriam Kutrowatz präsentiert glanzvolle Strauss-Höhepunkte, bevor die Champagnerpolka das Publikum in die Pause begleitet.

Bye, Bye Strauss!

Der zweite Teil steht ganz unter dem Motto “Partytime” – mit fulminanten Showacts wird dem Schani “Lebewohl” gesagt: Ankathie Koi eröffnet mit Gershwins keckem „By Strauss“ und der „Zigeunerbaron“-Persiflage der Flying Schnörtzenbrekkers. Danach wird’s genreübergreifend: Martin Grubinger & The Percussive Planet Ensemble, Johnny Bertl & Band, Felix Kramer, Josef Ellers und Sophia Gorgi interpretieren Strauss zwischen Jazz, Pop, Percussion und Bigband auf spannende Art und Weise – perfekt für einen stimmungsvollen Silvesterabend.

Showhighlight

Zum Finale erwartet das Publikum eine kleine Uraufführung: Martin Grubinger senior hat die „Donner und Blitz Polka“ eigens für diesen Abend für große Bigband neu arrangiert und seinem Sohn ein paar funkelnde Schlagwerksoli auf den Leib komponiert.

By(e) Strauss

31. Dezember, 19.30 Uhr

Theater an der Wien,

6., Linke Wienzeile 6

Tickets: johannstrauss2025.at/event/bye-strauss