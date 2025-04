Abenteuer im Grünen: Neuer Waldspielplatz für Penzinger Kinder

Im Erholungsgebiet Paradies in Penzing entsteht bald ein ganz besonderer Ort für Kinder: ein betreuter Waldspielplatz, der Natur, Spiel und Lernen auf einzigartige Weise verbindet. Die „Wiener Kinderfreunde aktiv“ setzen das Projekt um – sie bringen jahrzehntelange Erfahrung mit naturnahen Spielplätzen mit.

Der neue Spielplatz bietet weit mehr als Rutschen und Schaukeln. Kinder entdecken hier die Natur mit allen Sinnen. Statt Plastikspielzeug kommen Moos, Blätter, Äste und Steine zum Einsatz. So entstehen kreative Spielräume, die Fantasie anregen und zur Bewegung einladen.

„Der Wald ist der beste Spielplatz!“, sagt Bezirksvorsteherin Michaela Schüchner. „Gerade für Kinder, die in der Stadt aufwachsen, muss man diesen Platz zur Verfügung stellen.“

Naturpädagogik mit Jahreszeitenprogramm

Freizeitpädagog:innen der Kinderfreunde begleiten die Kinder im Waldalltag. Je nach Jahreszeit bauen sie gemeinsam Zwergenhäuser, legen Naturmandalas oder basteln mit Blättern. Sie beobachten Tiere, lernen Pflanzen kennen und entdecken dabei spielerisch ihre Umgebung.

„Der Wald bietet unendlich viele Möglichkeiten, spielerisch zu lernen“, erklärt Ruben Mörth von den Wiener Kinderfreunden. Die Umweltbildung steht dabei im Mittelpunkt – lebendig, kindgerecht und ohne erhobenen Zeigefinger.

Grün, Freizeit, Klimaschutz – alles an einem Ort

Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky bringt es auf den Punkt: „Zu einem guten Leben in unserer Stadt gehört ein gutes Freizeitangebot – am besten in Verbindung mit viel Grün und frischer Luft.“ Genau das schafft der neue Waldspielplatz.

Kinder erleben den Wald nicht nur als Spielort, sondern begreifen ihn auch als schützenswerten Lebensraum. Sie erfahren, welche wichtigen Aufgaben Wälder für Klima, Umwelt und Erholung erfüllen – und lernen ganz nebenbei, Verantwortung zu übernehmen.