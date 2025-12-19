Die Ankündigung der Stadt, illegale Beauty-Kliniken aufzudecken, wird fortgesetzt. Bei der nächsten Schwerpunkt-Aktion der Gruppe Sofortmaßnahmen mit der Polizei und zuständigen Dienststellen der Stadt wurde die neunte illegale Schönheitsfarm ausgehoben. Die Einrichtung befand sich an einer prominenten Adresse in der Inneren Stadt und bot medizinische Schönheitsbehandlungen ohne entsprechend qualifiziertes Personal an.

Geständnisse vorort

Die Kontrolle wurden während der Amtshandlung gleich überrascht. Denn eine vermeintliche Kundin betrat den Salon und gab an, sich einer Behandlung unterziehen zu wollen. Damit beschlagnahmte die Polizei gleich verschiedene Mittel wie Botox und Filler sowie die dazugehörigen Utensilien. Vorort wurde auch eine Person angetroffen, die alles gestand – sie wurde von Polizisten gleich mitgenommen.

Erfolgreiche Aktion scharf

„In Wien, wo die Sicherheit der Bevölkerung oberste Priorität hat, haben wir erneut eine illegale Klinik geschlossen. Gemeinsam mit der Wiener Polizei arbeiten wir laufend daran, dass jede Wienerin und jeder Wiener sich darauf verlassen kann, dass Behandlungen legal und sicher sind,” versichert Walter Hillerer, der Leiter der Gruppe Sofortmaßnahmen. Die Kontrollen gehen also weiter.